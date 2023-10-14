Güne soL'dan bakın: 14 Ekim 2023

Gazze'de 8. gün: İsrail kara birlikleri Gazze'ye baskınlar düzenliyor

İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bunun sadece başlangıç ​​olduğunu vurguluyorum" dedi.

TKP'den İsrail Büyükelçiliği önünde eylem: 'İşgalciler kaybedecek'

İsrail'in Filistin halkına dönük saldırılarına karşı Ankara İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TKP Ankara İl Örgütü, yaşanan saldırıları ve katliamı protesto etti.

İsrail’in bölgedeki ilişkileri 2: Kürdistan’la bağımsızlık ve petrol kardeşliği

İsrail’in Irak Kürdistanı’yla ilişkileri çok eskilere dayanıyor. IKBY, çıkan petrolün yarısını İsrail’e satıyor. İsrail de Irak Kürdistanı’na bağımsızlık desteği veriyor.

Filistin'e destek eylemleri birçok ülkede devam ediyor

Dünya genelinde birçok ülkede İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

Almanya'dan bir yasak daha: Filistinli yazar için yapılacak ödül töreni iptal edildi

Filistinli yazar Adania Shibli için Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonunca düzenlenecek ödül töreni savaş gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Amasra'daki maden katliamının birinci yıl dönümü: Kimden hesap sorulacak?

Amasra'daki maden faciasının üzerinden bir yıl geçti. Katliama ilişkin dava sürecinde madenci ölümleri devam etti. Diğer yandan TTK raporları, katliamın göz göre göre geldiğini gösteriyor.

Amasra maden faciası: Danıştay’dan müfettişler için soruşturma izni

Bartın Amasra’da 43 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümünde Danıştay’dan müfettişler için soruşturma izni çıktı.

Yine şiddet dolu bir gün: Öğretmenlere saldırı, çete hesaplaşmaları, sokak ortasında silahlar...

Ülkedeki şiddet haberleri artarak devam ediyor. Bugün şu ana kadar 4 saldırı haberi ajanslara düştü.

Afyon’un yüzde 52’si madencilere ruhsatlandırıldı: ‘Gıda ve su kriziyle karşı karşıya kalınabilir'

Afyonkarahisar ilinin yüzölçümünün yüzde 52’si IV. Grup madencilik için ruhsatlandırıldı. Tarım alanları, doğal ve arkeolojik sitler ve ormanlar da listede.

Eski Nazi işbirlikçisi İsrailli askerden Filistinlilere: 'Bu hayvanlar artık yaşayamaz'

Filistinliler için 'Bu hayvanlar artık yaşayamaz' ifadelerini kullanan 95 yaşında bir İsrailli askerin Nazi Almanya'sı döneminde Nazilere işbirliği teklif eden bir örgütün üyesi olduğu ortaya çıktı.

Hakan Fidan Mısır'da: 'İsrail'in barışı Araplarla değil, Filistinlilerle olmalı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'deki yoğun temasları sırasında Gazze'deki son gelişmeleri görüştü ve iki devletli çözümün barışın temeli olduğunu vurguladı.