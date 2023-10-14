Eski Nazi işbirlikçisi İsrailli askerden Filistinlilere: 'Bu hayvanlar artık yaşayamaz'

İsrail'in Gazze'ye dönük kara harekatı başlarken, Erza Yachin adında 95 yaşındaki bir İsrailli yedek askerin Filistinlilere dönük ırkçı ifadeler kullandığı görüntüler yayımlandı.

Görüntülerde, Yachin, Filistinliler için, "Bu hayvanlar artık yaşayamaz" dedi.

Bir araç içerisinden diğer İsrailli askerle konuşan Yachin, şu sözleri sarf etti:

"Muzaffer olun ve işlerini bitirin. Arkada kimseyi bırakmayın. Onları hafızalardan silin. Onları, ailelerini, annelerini, çocuklarını silin. Bu hayvanlar artık yaşayamaz."

Yachin, araç hareket ettikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde bahanemiz yok. Yarın Hizbullah bize hava saldırısı düzenleyebilir. Buradaki Araplar da bize saldırabilir. Silahlı her Yahudi çıkıp onları öldürmeli.

Arap bir komşun varsa hiç bekleme, evine git ve onu vur. Onlara saldırın ve onların bize hava saldırısı yapmasını ve Demir Kubbe'nin aktive edilmesini beklemeyin. Öncesinde saldırın.

İşgal etmek istiyoruz, daha öncesinden farklı olarak, girip önümüzdeki her şeyi yok etmek istiyoruz. Evleri, ondan sonra gelen evleri. Tüm kuvvetlerimizle, tam imha, girip yok etme...

Gördüğünüz gibi, daha önce hiç hayal etmediğimiz şeylere tanık olacağız. Bırakın onlara bomba atsınlar ve onları silsinler. Peygamberlerin tüm kehanetleri gerçekleşmek üzere."

Nazilerle işbirliği yapmaya çalışan eski Siyonist örgütün üyesi

Görüntülerin yayınlanmasının ardından, Yachin'in Nazi Almanya'sı döneminde Nazilerle işbirliği yapma girişiminde bulunan "Lehi adlı" Siyonist örgütün üyesi olduğu ortaya çıktı

Nazi Almanya'sı döneminde Ankara'da Bahriye ataşesi olan Koramiral Ralf von der Marwitz, 11 Ocak 1941tarihinde, Yachin'in kendisine yaptığı işbirliği teklifini raporladığına dair belgeler sosyal medyada yayınlandı. Raporda, Yachin'in "Milliyetçi ve totaliter temelde tarihi bir Yahudi devletinin kurulmasının desteklenmesi" karşılığında örgütünün Almanya'nın safında yer almasını içeren bir anlaşma imzalanmasını teklif ettiği belirtiliyor.