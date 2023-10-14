Almanya'dan bir yasak daha: Filistinli yazar için yapılacak ödül töreni iptal edildi

The New York Times'ın haberine göre, Filistinli yazar Adania Shibli'ye "Küçük Bir Ayrıntı" adlı romanı için verilmesi planlanan ödül töreni, İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalar gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Frankfurt Kitap Fuarı Direktörü Juergen Boos yaptığı açıklamada, organizasyonun “Hamas'ın İsrail'e karşı barbarca terörünü" şiddetle kınadığını belirterek, "Düşüncelerimiz kurbanlar, yakınları ve bu savaş nedeniyle acı çeken tüm insanlarla" ifadesini kullandı.

Frankfurt Kitap Fuarı ve Avrupa Yayıncılar Federasyonunun ödül törenini iptal etmesinin ardından birçok yayıncı fuardan çekildiğini duyurdu.

Tören, Shibli’nin, her yıl Afrika, Asya, Latin Amerika veya Arap ülkelerinden bir yazara verilen Alman edebiyat ödülü “LiBeraturpreis”a layık görülmesini kutlamak için düzenlenecekti.

Öte yandan Alman Die Tageszeitung gazetesi, edebiyat çevrelerince eseri övgüyle karşılanan Shibli’yi "İsrail’i bir cinayet makinesi" olarak göstermekle itham etti.

Shibli’nin Küçük Bir Ayrıntı adlı kitabı 1949’da İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kızı konu alıyor.

Avrupa'nın yasak ve engelleri sürüyor

Almanya başta olmak üzere, "düşünce özgürlüğünün beşiği" diye kendini pazarlayan Avrupa, Ukrayna savaşından sonra "kültürel boykot" kapsamında Rus müzisyenlere ve kitaplara yasak getirmişti. Kıta ülkeleri, savaşın başlamasının ardından Filistin bayraklarını engellemeye başlamıştı.