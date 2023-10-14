Hakan Fidan Mısır'da: 'İsrail'in barışı Araplarla değil, Filistinlilerle olmalı'

Mısırlı mevkidaşının daveti üzerine Kahire'ye iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından da kabul edildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildiği görüşmede “mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması konusunda fikir birliğine varıldığı" bildirildi.

Bölgedeki sivillerin korunması konusunda ise bölge halkının insani yardıma acil erişimin sağlanması gerektiği vurgulanarak "Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiği" ifade edildi.

Baerbock ve Arap Birliği Genel Sekreteri ile de görüştü

Fidan, Sisi ile görüşmesinin ardından, Kahire'de yoğun temaslarını sürdürdü.

Bu çerçevede Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelen bakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımları ve tahliyelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de görüşen Fidan, son olarak Mısırlı mevkidaşı Sami Şükri ile bir araya geldi.

Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı ortak basın toplantısı düzenledi: 'İki devletli çözüm, tek geçerli çözüm yoludur'

Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Fidan Dışişleri "Filistinlilerin Gazze'de yerlerinden edilerek Mısır'a sürülme politikasını tasvip etmiyoruz, buna sonuna kadar karşı çıkıyoruz, bu konuda Mısır'ın yanındayız." dedi.

Çatışmaların coğrafya geneline yayılmasının engellenmesi konusunda da üçüncü ülkelerle temas halinde olduklarını ifade eden bakan barışın iki devletli çözüm temelinde başlatılması gerektiğini vurguladı, "Filistin sorununda Türkiye ve Mısır'ın duruşu ortak. Temel mesele adil çözümün sürekli ertelenmesi. İki devletli çözüm tek geçerli çözüm yoludur" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan "İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil esas itibariyle Filistinlilerle olmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail’i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet eden Bakan "Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayri insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar." diye konuştu."

Tahliyeler konusuna da değinen bakan Gazze'de yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşının bulunduğunu belirtti ve 30’unun tahliyesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

Sami Şükri ise Filistinlilere yönelik insani yardım konusunda "Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaştıklarını" vurguladı ve Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı." dedi.