TKP'den İsrail Büyükelçiliği önünde eylem: 'İşgalciler kaybedecek'

Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu sekizinci güne girdi.

Birinci haftasını geride bırakan çatışmalarda İsrail'in Filistin'deki sivil halka yönelik saldırıları TKP Ankara İl Örgütü tarafından protesto edildi.

Ankara İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya gelen komünistler, İsrail'in yaptığı saldırıları ve katliamı protesto ederken, "On yıllardır insanlık tarihinin en onurlu direnişlerinden birine imza atan Filistin halkı, bu barbar işgalci güçlere ve onun açık, örtülü destekçilerine boyun eğmeyecek" dedi.

Açıklamayı TKP Ankara İl Örgütü Başkanı Ali Ufuk Arikan okudu

TKP Ankara İl Örgütü adına Ali Ufuk Arikan'ın yaptığı açıklama şu şekilde

"İşgalciler kaybedecek

Direnen Filistin halkı kazanacak

Filistin’de on yıllardır süren İsrail işgali ve katliamlar, emperyalist batının desteğiyle yeni bir aşamaya taşınmış durumda.

Filistin halkını adeta açık hava hapishanesine mahkum edip, tüm insanlığın gözü önünde yıllardır sistematik katliam uygulayan işgalci İsrail, yaşam hakkı için, vatanları için direnen Filistin halkının üzerine günlerdir bomba yağdırıyor.

Filistin halkının direnişini ikiyüzlüce hedef alan emperyalist batı, sıra İsrail’in daha bir haftada yüzlercesi çocuk, binlerce sivili, üstelik çok daha ağır ve barbar bir katliama hazırlanırken öldürmesine çıt dahi çıkarmıyor.

“Onlar insan değil, hayvan” diyorlar, “sivil değil, hepsi terörist” diyorlar ve üzerlerine fosfor bombaları yağdırıp “24 saat içinde kaçtınız kaçtınız, yoksa sizi yok edeceğiz” diye katliam tehditleri savuruyorlar.

Gazze’de sivillerden oluşan konvoyları savaş uçaklarıyla hedef alıp onlarca kişiyi katlediliyorlar, boşaltın diye tehdit ettikleri hastaneleri vuruyorlar ve şimdi de tüm Filistinlileri vatanlarından söküp atacak, yok edecek bir kara harekatına hazırlandıklarını söylüyorlar.

Öğreniyoruz ki, yıllardır insanlığa ikiyüzlüce medeniyet dersi vermeye kalkan ABD, kendi bürokratlarına “kan dökülmesine karşıyız”, “şiddet azaltılmalı”, “ateşkes” demeyi dahi yasaklamış durumda.

İşgalciler kendilerinden o kadar eminler ki, mutlaka kazanacaklarını düşünüyorlar.

Oysa fena halde yanılıyorlar!

On yıllardır insanlık tarihinin en onurlu direnişlerinden birine imza atan Filistin halkı, bu barbar işgalci güçlere ve onun açık, örtülü destekçilerine boyun eğmeyecek.

Yıllardır süren direniş bunun en büyük kanıtı. Bu direnişin onurunu Hamas’la gölgeleyeceklerini düşünenler, Filistin halkını katliamlarla boyun eğdirip haritadan sileceklerini düşünenler bir kez daha yenilecek.

Biliyoruz, insanlık işgalcilere bir kez daha boyun eğdirecek.

İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!