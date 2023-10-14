Filistin'e destek eylemleri birçok ülkede devam ediyor

İsrail'in Filistin halkına dönük saldırılarına karşı farklı kıtalardan birçok ülkede protestolar gerçekleşmeye devam ediyor.

İtalya başkenti Roma'da yapılan gösterilerde dev bir Filistin bayrağı asılırken, Almanya başkenti Berlin'de de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Filistin yanlısı gösterilerin yasaklandığı Almanya'da gerçekleşen protestolarda gözaltına alınanlar oldu.

Roma

Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşünde gözaltılar oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina’da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Eleftheria Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Filistin kuşatmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılar, gösteriyi İsrail Büyükelçiliği önünde tamamladı.

Atina

ABD'nin New York ve Los Angeles kentinde de Filistin'e destek için binlerce kişi sokaklardaydı. Diğer yandan, New York'ta bir grup İsrail yanlısı gösterici ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı. İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

New York, Times Meydanı

Irak başkenti Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'nda on binlerce kişi Filistin bayraklarıyla bir araya gelerek ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Bağdat

İran, Lübnan ve Ürdün genelinde düzenlenen Filistin yanlısı protestolara da büyük kalabalıklar katıldı. Ürdün'de büyük bir kalabalık Batı Şeria sınırına doğru yürüyüşe geçerken, hükümet ülkede Filistin yanlısı eylemleri yasakladı.

Ürdün

İran

Lübnan

Yemen başkenti Sana'daki protestolarda meydanlara inen kalabalık büyük bir Filistin bayrağı açtı.

Yemen

Sri Lanka'da düzenlenen protestolarda göstericiler "Filistin, hiç bir zaman yalnız yürümeyeceksin" sloganları attı. Güney Afrika ve Mısır'da da Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

Sri Lanka

Mısır