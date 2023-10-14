Yine şiddet dolu bir gün: Öğretmenlere saldırı, çete hesaplaşmaları, sokak ortasında silahlar...

Siyasetteki nefret dili ve ekonomik krizle birlikte ülkede mafyalaşma ve şiddet eğilimi de tırmanıyor.

Bugün, ajanslarda şu ana kadar saldırı içeren 4 haber yer aldı.

Adana'da ortaokul öğrencisi kız kardeşini okutmak istemeyip okulu basan Berat Z., kendisine karşı çıkan öğretmenlere saldırdı. Olayda 5 öğretmen yaralanırken, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Şehit Halil Kanat Lisesi önünde, saldırıya uğrayan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği, zanlının kimliğini tespit edildiğini, yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından dolayı mal varlıklarına el konulan Dilan Polat-Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Engin Polat'ın işyeri merkezi gece saatlerinde kurşunlandı. Gece yarısı mekanına yapılan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçlerine seslenen Engin Polat, "Bu hafta yaşadığım 3. saldırı, yetkililerden acil olarak konuya açıklık getirmesini istiyorum" dedi.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde bir otomobilden, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba ateş açıldı. Diğer grubun da karşılık vermesi üzerine cadde ortasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Türkiye ruhsatsız silah sayısında Avrupa'da ilk sırada

Her geçen gün artan silahlı çatışma haberlerine yenisinin eklenmesiyle, ülkede yükselen çeteleşme ve bireysel silahlanmadaki artış da yeniden gündeme geliyor. Ülkedeki ekonomik kriz ve yoksullaşmanın derinleşmesine bağlı olarak, işsizlikle boğuşan geniş bir kesimin mafyalaşma ağına daha fazla düşmesiyle bireysel silahlanma oranındaki artış arasında bir paralellik oluşuyor.

Sivillerde bulunan ruhsatsız silah sayısında Türkiye dünyada yedinci, Avrupa’da ise ilk sırada. Türkiye’nin (10,7 milyon) ardından 10 milyon silah ile Almanya geliyor.

Ruhsatlı veya ruhsatsız silahların toplamı dikkate alarak yapılan hesaplamada Türkiye’de her 100 kişiye 16,5 silah düşüyor.