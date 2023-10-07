Bireysel silahlanmayla ülke Teksas’a döndü: '1 ruhsatlıya karşılık 9 ruhsatsız silah var'

Siyasetteki nefret dili ve ekonomik krizle birlikte ülkede mafyalaşma ve şiddet eğilimi de tırmanıyor.

Bireysel silahlanmanın artması sonucunda, silahlı çatışma haberlerinin sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

Dün, ajanslarda silahlı çatışmaları içeren 10'dan fazla haber yer aldı.

Önceki gün Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün akşam, terminalde faaliyet gösteren iki firma arasında yolcu kapma tartışması çıktı. Yolcu kavgası laf dalaşının ardından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Çıkan tartışmada iki kişi tabancayla, bir kişi yumruk darbeleriyle yaralandı.

Dün de, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde pazarda esnaflık yapan iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı.

Kütahya'da, alacak meselesinden husumetli olan 2 grubun bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı. Polisin araya girdiği kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı, üst aramalarında 97,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı,

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aykal'ın dükkanı ile diğer iş yerlerine 14 kurşun isabet etti, can kaybı ya da yaralama yaşanmadı.

Çorum'da Hamit Duran Caddesi'ndeki marketin önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi, ateş açıp kaçtı. 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Şenol Dursun (48), arkadaşının düğününde havaya ateş edildiği sırada isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Düğünde ateş eden şüpheli henüz belirlenemedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki arazide Nurullah Aydın (43), silahla vurulmuş halde bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, oğlu U. Aydın gözaltına alındı.

Elazığ’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda dur ihtarına uymayarak kaçan şahsın üzerinden 2 adet ruhsatsız silah çıktı.

Samsun'da 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerinde sokakta tartıştıkları kişiyi kahvehanede bulamayan saldırganlar, karşı tarafın evine 8 el ateş ederek kayıplara karıştı.

'Türkiye'de 1 ruhsatlı silaha karşılık 9 ruhsatsız silah var'

Her geçen gün artan silahlı çatışma haberlerine yenisinin eklenmesiyle, ülkede yükselen çeteleşme ve bireysel silahlanmadaki artış da yeniden gündeme geldi. Ülkedeki ekonomik kriz ve yoksullaşmanın derinleşmesiyle, işsizlikle boğuşan geniş bir kesimin mafyalaşma ağına daha fazla düşmesiyle bireysel silahlanma oranındaki artış arasında bir paralellik söz konusu.

Umut Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 2023 yılı verilerine göre 211 günde toplam 1938 vaka olduğunu, bunların içinde 1200 kişi silahla cinayet işlendiğine işaret etti.

Akcan, ayrıca Türkiye'deki cinayetlerin yüzde 85'inde silah kullanılmakta olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de öngörülen silah sayısı hakkında bilgi veren Aycan, “Türkiye'de bire dokuz gibi, yani; 1 ruhsatlı silaha karşılık, 9 ruhsatsız silah var. Üç tane veri tabanımız var. Biri asayiş tedbirleri kapsamında polis ve jandarmanın yaptığı denetimlerde özellikle ele geçirilen silahların ruhsatlı veya ruhsatsız oranı bu şekilde. İkincisi cinayet vakalarından sonra özellikle adliyeye intikal eden olay format dosyalarında aynı şekilde, yine otopsi raporlarında da benzer, yani dokuza bir. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı silah var. Bunun 9 katı da maalesef ruhsatsız dediğimiz, kaçak dediğimiz silah mevcut. Toplam 36 milyona yakın silah olduğu düşünülüyor. Tabi bu 2 erişkin erkekten birinde, 3 evden birinde demek. Yaygın, sosyal bir problem ciddi bir konu. Asayiş veya silah şiddeti dediğimiz, silahla ilgili suçlarda da artış var" dedi.

Türkiye'de bir yılda toplam 5 bine yakın silahla insan öldürüldüğüne işaret eden Akcan, 10 yıl önce cinayet vakalarında yarı yarıya, yüzde 50 silah kullanılırken şu anda yüzde 85'inde silah kullanıldığını kaydetti.

Akcan, her yıl yüzde 3,5 civarında hem silahla ilgili işlenen suçlarda, hem de silah edinim sayısının da arttığını tespit ettiklerini aktardı.