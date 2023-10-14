Amasra'daki maden katliamının birinci yıl dönümü: Kimden hesap sorulacak?

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı işletmede 43 maden işçisinin ölümüne neden olan patlamanın üzerinden bir yıl geçti.

Katliama ilişkin davanın 4’üncü duruşması iki gün sonra görülecek.

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri adalet aramaya devam ettiği bu bir yılda birçok madende iş cinayetleri yaşanmaya devam etti.

Bu süreçte Zonguldak ve Soma başta olmak üzere birçok kentte maden katliamları gerçekleşti.

Soma'da toplam 5 maden işçisi yaşamını yitirdi

25 Kasım 2022 tarihinde, Soma'da Erpa Madencilik isimli işletmede, kömür sülosunun içini temizlemekle görevlendirilen 19 yaşındaki maden işçisi Samet Can Çakır, kömür boşaltımının altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Eros Madencilik'te yaşanan iş cinayetinde ölümle sonuçlanan temizleme işlemi sırasında hiçbir iş güvenliği önleminin alınmadığı, hayatını kaybeden Samet Can Çakır'ın yüksek güvenlik gerektiren işlem için güvenliksiz olarak çalıştırıldığı öğrenilmişti.

11 Nisan 2023 tarihinde, Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Ege Linyitleri İşletmesi'ne bağlı Mates Madencilik'e ait tesiste 9 Mayıs 2023'te meydana gelen heyelan sonucunda 1 işçi yaşamını yitirirken, 5 işçi yaralanmıştı. Her yıl işçilere ödemesi gereken kömür hakkını vermeyen, işçiler adına bankalarla promosyon görüşmesi yapmasına karşın işçilere promosyon ödemesi yapmayan, işçilere yönelik mobbing uygulayan ve geçersiz nedenlerle işçileri işten çıkartan şirket, iş güvenliğine yönelik açıklarıyla da gündeme gelmişti.

Ege Linyitleri İşletmesi'ne bağlı bir diğer işletme olan Demirexport Madencilik'te, 8 Haziran 2023 tarihinde galeri açma sırasında "ayna" diye tabir edilen duvar göçmüş göçme sonucu Balıkesir Savaştepe nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Daday isimli maden işçisi hayatını kaybetmişti.

31 Ağustos 2023'te de Demirexport Madencilik'in yeraltı bölümünde bugün saat 15.30 sularında çalışma yapılan alana elektrik akımı verildi. 26 yaşındaki maden işçisi Ömer Sayım akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

Zonguldak'ta 5 maden katliamı

18 Aralık 2022 tarihinde, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında çalışan 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş, raydan çıkan vagonun altında kalarak yaralanmıştı. İhsan Ergünbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

TTK Üzülmez Müessesi'ne bağlı maden ocağında 19 Haziran'da gece vardiyasında üretimde çalışan maden işçisi Hüseyin Eroğlu'nun üstüne, üretim alanından taş ve kömür parçaları düşmüştü. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü. Eroğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Merkez Bağlık Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında, 21 Haziran'da meydana gelen göçükte ağır yaralanan 33 yaşındaki Uğur Bıyıklı isimli işçi, tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dört gün sonra yaşamını yitirmişti.

8 Ağustos 2023'te, TTK Karadon Müessesesi'ne bağlı maden ocağında göçük meydana gelen göçüğün altında sıkışan madenci Erdal Karaçam (38) hayatını kaybetmişti.

13 Eylül 2023 tarihinde, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında göçük meydana gelmişti. Göçük altına kalan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirmişti.

Aydın ve Elazığ'da iş cinayetleri

4 Haziran 2023 tarihinde, Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetmişti.

11 Temmuz 2023'de Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kömür ocağında vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralanan işçi, yaşamını yitirmişti.

TTK raporları: Kimden hesap sorulacak?

Eski Sayıştay raportörü ve soL yazarı Kadir Sev, Amasra katliamının hemen ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Stratejik Planı ile Faaliyet raporundaki verilere dikkat çekmiş ve maden facialarının göz göre göre geldiğini vurgulamıştı.

Sev, söz konusu raporlarda, teknoloji geliştirme çalışmaları ve modernizasyon projeleri için öngörülen aşamaların henüz sağlanmadığı ve sağlanan ödeneklerden hedefin çok altına miktarının harcandığına işaret etmişti.