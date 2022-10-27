TTK raporlarının gözler önüne serdikleri: Amasra maden katliamında kimden hesap sorulacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) yasa gereği hazırladığı Stratejik Plan ve Faaliyet raporlarını okuyanlar, yalnızca Amasra’da değil TTK’ya bağlı Armutçuk, Karadon, Üzülmez, Kozlu müesseselerinde gerekli önlemlerin alınmadığını anlar ve her an bir facia yaşanabileceğini düşünür.

TTK’nın Stratejik Planında (2019-2023) Zonguldak taşkömür havzasının karmaşık jeolojik yapısı dikkate alınarak 2011 yılında benzer ülkelerde kullanılan teknolojinin getirilmesi için çalışmalar başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir. Aradan 10 yıldan fazla süre geçmesine karşın henüz kurulum aşamasında olduğu anlaşılmaktadır.

Kurumun 2021 yılı Faaliyet Raporundan, modernizasyon projeleri için 115,7 milyon lira ödenek konulduğunu, yalnızca 59,9 milyon lirasının harcandığını öğreniriz. Bu tutar, hedefin yüzde 38,45’ine ulaşılabildiğini gösteriyor

Altyapının iyileştirilmesi projesine 25,2 milyon lira ödenek konulduğunu; revize edilerek 18 milyon liraya düşürüldüğünü, üstelik sadece yüzde 2,6’sına karşılık gelen 480 bin lirasının harcandığını görüyoruz.

Kurumun 2019-2023 yılı Stratejik Planında yer alan Risk Tablosunda; “jeolojik koşulların zorluğu ve klasik yöntemle emek yoğun çalışılması, işçi sayısının yeterli olmaması” risk faktörleri arasında sayılır. Ve önlenebilmesi için; “norm kadro sayısını sağlamak; teknik gelişmelerin izlenerek iş güvenliği süreçlerinin daha etkin yürütülmesi” gerektiği vurgulanıyor.

Amasra’daki faciada metan gazının doğru ölçülüp ölçülemediği tartışıldı. Doğru ölçülmemiş olabilir: Faaliyet Raporunda, metan gazı araştırma projesi için 2021 yılında 2,2 milyon lira ödenek konulduğu, ancak hiç harcama yapılmadığı belirtiliyor. “Amasra Ana Nefeslik Aspiratör Modernizasyonu” Projesi için konulan 2 milyon lira ödenek de hiç kullanılmamış.

Kurumun raporlarında yazılanlar, bir tek Millet Bahçesi yapılmasına yetecek kadar harcama yapılarak onlarca işçinin cinayete kurban gitmesinin önlenebileceğini düşündürüyor.

Bu gerçekleri sendika da biliyor olmalı…



