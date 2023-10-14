Amasra maden faciası: Danıştay’dan müfettişler için soruşturma izni

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait müessesede 14 Ekim 2022’de 43 maden işçisinin ölümüyle sonuçlanan maden patlamasının üzerinden bir yıl geçerken, davanın 4’üncü duruşmasına iki gün kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Amasra’da söz konusu patlamanın meydana geldiği ocakta, olaydan üç gün önce denetim yapan müfettişler hakkında eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, soruşturma izni vermemişti. 24 Şubat 2023’te bu kararı savcılık ve madenci ailelerinin avukatları Danıştay’a taşımıştı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, bakanlığın verdiği karar Danıştay’dan döndü. Danıştay’ın konuyla ilgili verdiği kararda, 5 ile 11 Ekim 2022 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri İ.G. ve C.T.’nin yalnızca sözlü cevaplarla rapor oluşturduğu, madencilerin eğitimlerinin teorik aşamada kalmasına göz yumduğu, metan seviyesiyle ilgili denetim yapmadığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu müfettişler hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği ifade edildi.

Söz konusu patlamaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanık, olası kast ve bilinçli taksirle öldürme suçu işledikleri iddiasıyla yargılanıyor.