Güne soL'dan bakın: 13 Aralık 2023

'Para tanrısı' şiddeti affetti: Ligler hiçbir şey olmamışçasına yeniden başlayacak

Meler'e uygulanan şiddet sonrası henüz sorunun çözümü için hiçbir somut adım atılmış değil. Ancak milyarlık sektörün para tanrıları, çarkların dönmeye devam etmemesini kabul edemedi.

AKP’lilerin yeni gözdesi 'kırmızı Filistin sazanı'

Yetti artık bu mantık hatası, diğer deyişle safsata. Kim ne dese “peki Gazze için ne dedin” diye soruyorlar. Ne alakası var? Ayrıca, Filistin’e sahip çıkan biziz, satan sizsiniz.

Futbol piyasasının çarklarını çeviren Büyükekşi'yi nereden tanıyoruz? "Cemaatin kasası" diye bilinen Büyükekşi kardeşler ağabeyin TFF Başkanlığı'yla iyice tanınır oldu. Daha önce TİM Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi bugünlerde futbolun patronlarına can simidi oluyor. Haber Futbol piyasasının çarklarını çeviren Büyükekşi'yi nereden tanıyoruz?

Havuz medyası yalana doymuyor: Çalışma saatleri kısalacakmış!

Sabah’ın “Çalışma saatleri ne kadar kısalacak?” başlığını attığı haberden emekçilerin kazanılmış haklarına yapılacak “yeni bir saldırının işaret fişeği” çıktı.

Giresun'da lise öğrencilerinin yemeğinden salyangoz çıktı!

Ülkenin dört bir yanında öğrencilerin barınma ve beslenme sorunlarına dair yaşanan sıkıntılar devam ediyor. soL'a ulaşan son örnek Giresun'dan. Giresun'da bir lisenin yemekhanesinden salyangoz çıktı.

Arjantin'in yeni hükümeti IMF'yi hemen memnun etti: Yüzde 50 devalüasyon kararı

Arjantin Ekonomi Bakanı Caputo, pesonun dolar karşısındaki değerinin yüzde 50 düşürüleceğini açıkladı. IMF kararı memnuniyetle karşıladı.

İsrail ile ABD Filistin'de sıkıştı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama başından beri destek veren ABD 'sivilleri' hatırlarken, Biden'ın hükümet değişikliği çağrısına savaş kabinesinden "Oslo anlaşmalarına dönmeyiz" yanıtı geldi.

Ukrayna gazı kaçtı, Zelenskiy ABD'den para koparmak için çırpınıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Kongresi üyelerini Kiev'e desteği sürdürmeleri için ikna etmeye çalıştı. Daha az coşkuyla karşılanan Zelenskiy'in Cumhuriyetçiler'den destek alması zor görünüyor.

Çin'le Vietnam arasında stratejik ortaklık mutabakatı: 'Çin-Vietnam toplumu' kurulacak

Çin Devlet Başkanı Şi, Vietnam'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki ülkenin stratejik ortaklık alanında derinleşme adımları atacağını duyuran taraflar, "Çin-Vietnam toplumu" projesine hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı patronlara 'Emrinize amadeyiz' dedi patronlar daha fazlasını istedi!

Eğitim, bakan Tekin’in iddiasının aksine AKP’li yıllar boyunca bilimsel niteliğinden uzak sermayenin ve gericiliğin ihtiyaçlarına göre sömürünün ve istismarın hüküm sürdüğü bir alan oldu.

Fabrikaya Levi's yetkilileri geldi, jandarma Özak işçilerine saldırdı: 20 gözaltı

Direnişteki Özak Tekstil işçilerine bu sabah barikat OSB girişinde kuruldu. Almanya'dan Levi's yetkililerinin fabrikada görüşme yaptığı sırada işçilere saldıran jandarma 20 kişiyi gözaltına alındı.

Erdal Eren hâlâ 17 yaşında...

12 Eylül darbecilerinin yaşını büyüterek idam ettiği 17 yaşında bir devrimciydi Erdal Eren. İdam edilişinin 43. yılında Erdal Eren hâlâ 17 yaşında ve mücadelesini sürdürüyor…