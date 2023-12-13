Ukrayna gazı kaçtı, Zelenskiy ABD'den para koparmak için çırpınıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Zelenskiy ziyaretinde ilk olarak ABD Kongresi'ne giderek Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle konuştu.

Zelenskiy'in Senatörlerle 90 dakika süren bir kapalı görüşme yaptığı kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'nin Demokrat Başkanı Joe Biden'ın Kiev için hazırladığı 61 milyar dolar değerindeki askeri yardım paketini desteklemeleri için Cumhuriyetçi Senatörleri ikna etmeye çalıştı.

Yardım paketine Cumhuriyetçiler engeli

Cumhuriyetçiler, askeri yardım paketini desteklemek için, Beyaz Saray'dan sınır güvenliğine dair taleplerini yerine getirmesini şart koşuyor. Cumhuriyetçi Senatörler, geçtiğimiz hafta Ukrayna ve İsrail'e acil yardım paketi gönderilmesini öngören tasarıya ret oyu vermişti. Cumhuriyetçiler, bunun gerekçesi olarak, talep ettikleri göç politikaları değişiklerinin söz konusu paket içinde yer almamasını göstermişti.

Biden'dan Cumhuriyetçilere tepki

ABD Kongresi ziyaretinin ardından Zelenskiy'le ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçileri "doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarına hareket etmekle" suçladı.

Biden, "Moskova'daki Rus hükümet destekçileri, Cumhuriyetçiler geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya yardıma ret oyu verdiklerinde kutlama yaptı. Kremlin'in şov programının sunucusu 'Bravo Cumhuriyetçiler, bu bizim için iyi' dedi. Rus propagandacıları tarafından kutlanıyorsanız, ne yaptığınızı yeniden düşünme zamanı gelmiş olabilir. Tarih, özgürlük davasına sırtını çevirenleri acımasızca yargılayacak" dedi.

Ukrayna'ya dönük 200 milyon dolar ek askeri yardım paketini duyuran Biden, Ukrayna'daki savaşın çıkmaza girdiğine dair endişelere karşın Kiev'in savaşta önemli ilerlemeler kaydettiğini savunarak, "Ukrayna'dan uzaklaşmayacağım, Amerikan halkından da" diye konuştu.

Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya yardıma ilişkin müzakere etme çabalarına tepki gösteren Biden, "Putin, ABD'nin Ukrayna'ya yardım gönderememesi durumuna bel bağlıyor. Onu yanıltmalıyız. Cumhuriyetçilerin, sınır meselesine karşılık aşırı partizan bir şekilde Ukrayna'ya ilişkin fonları rehin tutması bu işi çözmez. Gerçek çözümlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'e daha az coşkulu karşılama

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısının başladığı Şubat 2022 tarihinden bu yana Washington'a 3. kez ziyarette bulundu.

Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmenin kendisini yüreklendirdiğini söyleyen Zelenskiy, "İşaretleri aldım. Olumludan çok fazlasıydı. Ancak sözlerle belli sonuçları birbirinden ayırmak gerekiyor. Biz belli sonuçları dikkate alacağız" dedi.

Geçtiğimiz kış aylarında ABD Kongresi'nde "bir kahraman" gibi karşılanan Zelenskiy'in, bu ziyaretinde daha az coşkuyla karşılanması dikkat çekti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat azınlık lideri Hakeem Jeffries'le görüşen Zelenskiy, bu görüşmenin ardından Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson'la bir araya geldi.

Ukrayna'ya mali yardım konusuna kuşkulu bir şekilde yaklaştığı bilinen Johnson, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın "uygun yönetim ve açık bir kazanma stratejisi olmaksızın", Kongre'den milyarlarca dolar harcamasını istemesini eleştirdi.

ABD'nin "Putin'in vahşi istilası karşısında Zelenskiy'in yanında durduğunu" ifade eden Johnson, "Bizim herhangi bir ek ulusal güvenlik paketi konusundaki ilk şartımız kendi ulusal güvenliğimize öncelik vermek" dedi.

Rusya: ABD'nin yardımı savaşta fark yaratmaz

Diğer yandan, Zelenskiy'in ABD ziyaretinin ardından gelişmelerin yakından takip edildiğine dair Moskova'dan açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Washington tarafından Ukrayna'ya gönderilen on milyarca doların savaşın gidişatını değiştiremediğini belirterek, Ukrayna'ya daha fazla para göndermenin bir fark yaratmayacağını söyledi. Peskov, Zelenskiy'in yönetiminin, yapılan hatalarla zedelendiğini sözlerine ekledi.

Cuma günü yıl sonu tatiline girecek olan ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardım paketine ilişkin müzakerelerin yeni yıla kalması bekleniyor.

'Savaş bitti, Rusya kazandı'

ABD'li gazeteci Seymour Hersh, 3 ay önce kaleme aldığı yazısında, Rusya'yla Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Hersh, yazının sonunda, ABD istihbarat yetkilisi kaynağının "Savaş bitti. Rusya kazandı. Artık Ukrayna taarruzu yok ama Beyaz Saray ve Amerikan medyası bu yalanı sürdürmek zorunda" sözlerini aktarmıştı.