'Zelenskiy’in hırpalanmış ordusunun artık zafer kazanma şansı yok'

ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, Beyaz Saray'ın ateşkes söylemlerini reddetmeye devam etmesiyle birlikte bir dönüm noktasında olduğunu yazdı.

ABD istihbaratından kaynağının görüşlerine yer verdiği yazısında Hersh, son başarısız taarruzunun ardından Ukrayna ordusunun artık zafer kazanma şansı olmadığını, Zelenskiy'in ise savaşın sona ermesini isteyen ve Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Avrupa ülkelerine yönelik "iç savaş" tehdidine başvurduğunu belirtti.

Hersh'ün yazısının tamamı Harici'de Emre Köse'nin çevirisiyle yayımlandı.

"Güncel istihbarata erişimi olan bir yetkilinin bana söylediğine göre savaş, Zelenskiy’in ısrarı yüzünden devam ediyor" diye yazan Hersh şunları kaydetti:

"Ne onun karargahında ne de Biden’ın Beyaz Saray’ında ateşkesle ilgili herhangi bir bahis söz konusu ve katliamı sona erdirecek müzakerelere de ilgi yok. Yetkili, Ukrayna ordusunun haftada metre olarak ölçtüğü birkaç dağınık bölgede toprak kazanırken, şaşırtıcı kayıplara uğrayan taarruzda aşamalı ilerleme kaydedildiği iddialarından söz ederek 'Bunların hepsi yalan' dedi".

Hersh'ün aktardığına göre sözkonusu ABD'li yetkili "Haziran taarruzunun ilk günlerinde Ukrayna’nın, Rusya’nın üç zorlu beton savunma bariyerinden ağır tuzaklı olan ilkine ya da yakınına bazı erken sızmaları oldu ve Ruslar onları içeri çekmek için geri çekildi. Ve tamamı öldürüldü” dedi.

CIA analistlerinin Ukrayna’daki savaşın başarıya ulaşma ihtimali konusunda Savunma İstihbarat Teşkilatı’ndaki (DIA) meslektaşlarına kıyasla sürekli olarak çok daha şüpheci bir tutum sergilediklerini yazan Hersh ABD medyasınınsa bu ihtilafı görmezden geldiğini kaydetti.

Zelenskiy'den Avrupa'ya 'iç savaş' tehdidi

Zelenskiy'in Economist’e verdiği mülakata değinen Hersh, Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ve savaşın sona ermesini isteyen bölgedeki liderlere "iç savaş" tehdidinde bulunduğunu yazdı:

"Economist’in yazdığı üzere Zelenskiy, mülakatta şu uyarıda bulundu: 'Avrupa ülkelerindeki milyonlarca Ukraynalı mültecinin ülkelerinin terk edilmesine nasıl tepki vereceklerini tahmin etmenin bir yolu yok.' Zelenskiy, Ukraynalı mültecilerin 'konuk oldukları ülkelere iyi davrandıklarını ve kendilerini barındıranlara minnettar olduklarını' ama Ukrayna’nın yenilgisinin 'insanları köşeye sıkıştırmasının' Avrupa açısından 'hayırlı bir hikâye' olmayacağını ifade etti. Bu bir iç ayaklanma tehdidinden başka bir şey değildi."

ABD'li istihbarat yetkilisi: Savaş bitti, Rusya kazandı

Yazısının sonunda ise Hersh ABD'li istihbarat kaynağının şu sözlerini aktardı:

"Savaş bitti. Rusya kazandı. Artık Ukrayna taarruzu yok ama Beyaz Saray ve Amerikan medyası bu yalanı sürdürmek zorunda. Gerçek şu ki Ukrayna ordusuna taarruza devam etme emri verilirse ordu isyan eder. Askerler artık ölmek istemiyor ama bu, Biden’ın Beyaz Saray’ı tarafından yazılan yalanlara uymuyor.”