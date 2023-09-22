ABD Savunma Bakanı Austin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'da görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington'da bir araya geldi.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, günlük basın toplantısında, ikili görüşmeye dair bilgi verdi.

Ryder, "Harika bir görüşme gerçekleştirildi" dedi. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımlarına ilişkin güncel bilgilerin ele alındığını aktaran Ryder, Ukrayna'nın uzun vadedeki ihtiyaçlarının da değerlendirildiğini ifade etti.

Ryder, Bakan Austin'in, Zelenskiy'nin ihtiyaç duydukları şeye sahip olmasını sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmaya devam etme konusunda kişisel taahhüdünü verdiğini aktardı.