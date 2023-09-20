Zelenskiy Varşova'yı hedef almıştı: Ukrayna Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Avrupa Birliği'nin (AB) tahıl sevkiyatının engellenmesine ilişkin sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrılan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Zvarych'e güçlü bir protesto ilettiği belirtildi.

"Çok taraflı forumlarda Polonya'ya baskı yapmak ya da uluslararası mahkemelere şikayette bulunmak, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için uygun yöntemler değildir" ifadesi kullanılan açıklamada, Polonya hükümetinin attığı adımların Polonyalı çiftçilerin çıkarlarını korumayı amaçladığı, ulusal hukuka, AB hukukuna ve uluslararası hukuka uygun olduğu, bu eylemlerin Polonya'ya karşı etkili olmayacağı kaydedildi.

Zelenskiy, 19 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Avrupa'daki bazı dostlarımızın siyasi tiyatroda dayanışmayı nasıl oynadıklarını, tahıldan gerilim filmi yaptıklarını görmek endişe verici" diyerek Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın, Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına getirdiği kısıtlamalara göndermede bulunmuştu.

AB Komisyonu 15 Eylül'de Ukrayna'dan tahıl ve diğer tarım ürünlerinin tedarikine yönelik ambargoyu uzatmadı. Bunun ardından Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını tek taraflı olarak yasakladıklarını duyurdu.

Buna karşılık Kiev, Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından Polonya'ya Dünya Ticaret Örgütü nezdinde açılan davayı kabul etmediklerini belirterek, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum; eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz" ifadesini kullanmıştı. (AA)