Futbol piyasasının çarklarını çeviren Büyükekşi'yi nereden tanıyoruz?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırısıyla başlayan süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi çıkıp tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Açıklamanın üstünden henüz bir gün geçmişken yeni bir açıklama yapan Büyükekşi, maçları 19 Aralık Salı günü başlatma kararını aldıklarını duyurdu. Üstelik açıklamasında tepki çeken saldırının bir numaralı faili MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya da "Yıllardan beri Faruk Başkanı tanıyoruz. Böyle bir kişi değildi. Adalet gerekeni yaptı" sözleriyle sahip çıktı.

Bu açıklamaların ardından gözler futboldaki şiddet sorununun çözümü için anlamlı bir adım atmak bir yana dursun sektöre para akışını kesmemek için alelacele bir dizi karar aldıklarını duyuran Büyükekşi'ye çevrildi.

Kim bu Mehmet Büyükekşi?

TFF Başkanlığına adaylığı konuşulurken epey gündem olan Büyükekşi'yle ilgili dönemin AKP MKYK Üyesi Metin Külünk de "FETÖ kendisi için dev bir kaynak gördüğü Türk sporunu ele geçirmek için hareketli. TFF üzerinden Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar verme peşinde olanlar kimler dikkatle takip etmeliyiz" sözleriyle rahatsızlığını dile getirmişti.

Peki Mehmet Büyükekşi'yi nereden tanıyoruz?

2008-2018 yıları arasında 10 yıl boyunca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi, "FETÖ"nün patron yapılanması olan ve daha sonra kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile de uzun yıllar dirsek temasındaydı.

2013 yılına kadar TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ile birçok açılış ve konuşma gerçekleştiren Mehmet Büyükekşi "2023 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar. Bu hedef yolunda TUSKON ile beraber son derece başarılı çalışmalara imza atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Büyükekşi'ye ait cep telefonunda "FETÖ"nün kendi arasındaki iletişimde kullandığı Bylock adlı programın bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kardeşin cemaat bağlantısı

Mehmet Büyükekşi FLO'yu da bünyesinde bulunduran Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürütüyor. Şirketin ortakları arasında yer alan bir isim ise dikkat çekici: Aykut Büyükekşi...

Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi hakkında ise "Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak" suçundan 2020 yılında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aykut Büyükekşi'nin örgütün kontrolünde kurulduğu ve yönetildiği tespit edilerek KHK ile kapatılan İhracatçı ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (İHSANDER) kurucularından olduğu, derneğin 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına yönetim kurulu başkanı olarak katıldığı ve derneğin Genel Kurul Sonuç Bildirimi'ni 19 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Valiliği'ne teslim ettiği kaydedildi.

Kapatılan İHSANDER'in 2010 yılındaki genel kurulunda Mehmet Büyükekşi ve Rızanur Meral da birer konuşma yapmıştı.

İddianameye göre Aykut Büyükekşi, "FETÖ" kontrolündeki TUSKON'un firari başkanı Rızanur Meral tarafından verilen Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu'ndan yönetim kurulu başkan vekilliği, saymanlık, asil ve yedek üyelik görevlerinde bulunduğu belirtildi.

Aykut Büyükekşi'nin örgüte müzahir eğitim kurumlarından Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ve Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş. unvanlı şirketlerde ortaklıklarının olduğu ve bu şirketlerde yöneticilik yaptığı kaydedildi.

TUSKON'dan çıktı

Aykut Büyükekşi'nin 1 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve hükümetin alenen tehdit edildiği Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldığı da belirtildi.

Aykut Büyükekşi'nin 2004-2007 yılları arasında Kaynak Holding'de yönetim kurulu üyesi olduğu, Kaynak Holding'in ise "FETÖ"ye yönelik olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda örgütün en önemli finans kaynağı olarak tespit edildiği hatırlatıldı. İddianamede, Aykut Büyükekşi ile ilgili ihbarda bulunan bir kişi de Aykut Büyükekşi'nin "FETÖ"nün üst düzey yöneticisi ve örgütün de gizli kasası olduğunu öne sürdü.

Mehmet Büyükekşi’nin yeğeni Ersan Hocaoğlu 31 Mayıs 2016'da evlendi. Düğünde Mehmet Büyükekşi’nin özel bir konuğu vardı: Naksan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıpoğlu.

Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi hakkında ise "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2020 yılında dava açıldı.