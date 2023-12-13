'Para tanrısı' şiddeti affetti: Ligler hiçbir şey olmamışçasına yeniden başlayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası açıklama yaptı.

Federasyon toplantısından çıkan kararları açıklayan Büyükekşi, "Maçların 19 Aralık Salı günü başlama kararını aldık" dedi:

"Halil Umut Meler uluslararası arenada gurur duyduğumuz hakemimiz. Futbolu her şeyin önünde tutmak ve güvenli hissettirecek alanı oluşturmak hedefimizdir. Yaşananlar kabul edilemez. Meler'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kendisini iyi gördük. Bebeği Ege'ye kavuşuyor. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız."

"Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya" hiçbir zaman izin vermeyeceklerini dile getiren ama bunu hangi mekanizmalarla başaracaklarına değinmeyen Büyükekşi, "Bugün tartışmaları geride bırakıp birleşme zamanı. Türk adaleti gereğini yapmıştır" dedi.

Çarkların durmasını kaldıramadılar

Türkiye'de futbol, yayıncılardan takımlara, hizmet sağlayıcılardan tüccarlara çok geniş bir kesimin milyarlarca lira döndürdüğü devasa bir sektör. Zaten Faruk Koca gibi patron-kulüp başkanlarının kendilerinde sahada hakem yumruklama hakkı görmelerinin altında da bu durum yatıyor.

Meler'e uygulanan şiddetin "kabul edilemez" sayılmasının üzerine TFF, ligleri askıya almıştı. Henüz sorunun çözümü için hiçbir somut adım atılmış değil. Ancak milyarlık sektörün para tanrıları, çarkların dönmeye devam etmemesini kabul edemedi.

'Ankaragücü'ne ceza verilip verilmeyeceği yönündeki kararı PFDK verecek'

Büyükekşi, açıklamalarında, Türkiye Futbol Federasyonu olarak disiplin talimatında değişiklik yapma kararı aldıklarını belirterek, "İlave yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz. Ankaragücü'ne ceza verilip verilmeyeceği yönündeki kararı PFDK verecek" dedi.

'Hakemlerin psikolojisi yerine değil' itirafı!

Hakemlerle konuştuklarını söyleyen Büyükekşi, "Saygı gösterdiler, hafta sonu kamp yapacağız. Psikolojilerinin yerine gelmesi için çalışacağız. Meler'in Avrupa Şampiyonası'nda da görev almasını bekliyoruz. Kendisini destekliyoruz. Hakemliği bırakması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi'nin sözleri, hakemlerin psikolojilerinin henüz yerinde olmadığının da itirafı niteliğinde. Bu gerçeğe rağmen lig, 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacak. Büyükekşi "haftasonu kamp yapacaklarını" belirttiğine göre, ya iki günde mucizevi bir psikolojik tedavi uygulanacak, ya da "hakemlerin psikolojisi ne olursa olsun" düdükler çalacak, toplara vurulacak.

Olayı Meler'e indirgeme çabası

Futboldaki şiddet sorununun Meler'e yapılanlardan ibaret olmadığı kamuoyunca biliniyor. Nitekim Meler'e atılan yumruk ve tekmeler, "bardağı taşıran son damla" olduklarından da bu kadar büyük tepkiye yol açtı ve Federasyon ligleri durdurma kararı aldı. Ancak bu köklü sorunun çözümüne dair hiçbir adım atılmaması şu anlama geliyor: Futbolda ne şiddet ne başka bir sorun var, tamamen Ankaragücü maçında birtakım kişilerin fevri hareketlerinden dolayı bir tatsızlık yaşandı.

Federasyon, yalnızca Mehmet Metiner'in aklının yatacağı bu düşünceyi doğru saymak zorunda kaldı, çünkü sektörden para kazananlar, sektörün durmasına izin vermiyor.

Büyükekşi: 'Faruk Başkanı tanıyoruz, böyle bir kişi değildi'

Büyükekşi, skandal karara dair açıklamasında, Meler'e şiddet uygulayan eski AKP'li patron Faruk Koca'ya da sahip çıktı. "Yıllardan beri Faruk Başkanı tanıyoruz" diyen Büyükekşi, "Böyle bir kişi değildi. Adalet gerekeni yaptı. Biz sevklerimizi yaptık, başkan ve Ankaragücü için disiplin kurulumuz kararı verecek. Güvenlikle ilgili mutlaka bir karar alınacak. Tüm paydaşların güvenlikle ilgili talebi var. Hukuki olarak kanundan değişiklik yapılması da konuşuldu. Adalet Bakanımızla görüştük. Kulüplerimizden de destek alacağız. Hedefimiz herkesin can güvenliğini sağlamak" dedi.

Ertelenen maçlar 10 Ocak'ta oynanacak

Büyükekşi, bu hafta oynanması gereken maçların 10 Ocak'ta oynatılacağını belirtti.

En büyük baskı yayın kuruluşlarından

Türkiye’de büyük paraların döndüğü futbol sektörünün en büyük öznelerinden biri yayıncı kuruluşlar.

Yayıncı kuruluşların, lig ve turnuva süreçlerinde TFF’nin aldığı kararlarda belirleyici olduğu birçok kez görülmüştü.

Bunun örneklerinden biri 2011-2012 sezonunda yaşanmıştı. Sezonun başında Fenerbahçe’ye dönük başlatılan şike soruşturması sonucunda kulübün puanları silinmişti. Yayıncı kuruluşun baskısı sonucunda ligde mücadelenin son haftaya kadar sürmesi için TFF tarafından o yıla mahsus olarak sezon sonunda ligin ilk dört sırasında yer alan takımlardan oluşan bir play-off oynanmıştı.