Hakemi yumruklayan Faruk Koca, inşaatında ölen çocuk için 12 bin 100 TL ceza ödemiş

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün gerçekleşen Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasından sonra mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı.

Olayla ilgili tepkiler büyürken Koca’nın 21 Nisan 2010’da yaşanan ve 2014 yılında sonuçlanan bir davası yeniden gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olayın yaşandığı dönemdeki ev sahibi, eski AKP Ankara Milletvekili Faruk Koca’ya ait Keçiören’deki inşaatın açıkta bırakıldığı için suyla dolan hafriyat çukuruna düşen 10 yaşındaki Sedanur hayatını kaybetmişti. Olay 21 Nisan 2010’da yaşanmıştı.

7 yaşındaki Muratcan Özdemir, suyla dolan inşaat çukuruna düşmüş, bunu gören ablası Sedanur Özdemir, kardeşini kurtarmak için 4 metre derinliğindeki suya atlamıştı. Çevredeki vatandaşlar, Muratcan’ı kurtarırken Sedanur yaşamını yitirmişti. Bu olaya ilişkin Faruk Koca ve Keçiören Belediyesi çalışanı 3 kişi hakkında dava açılmış, Savcı, Koca’yı 2004’ten beri açık olan hafriyat çukuru etrafında yeterli emniyet tedbiri almamakla suçlamıştı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Kasım 2014’te görülen duruşmada karara varmış, Faruk Koca ve diğer üç sanığı, taksirle adam öldürmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak sanıkların sabıkasız oluşları ve duruşmalardaki iyi hallerini gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 12 bin 100 TL para cezasına çevirmişti. Ayrıca bu para cezasının 20 eşit taksitle ödenmesine hükmedilmişti.