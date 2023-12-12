AKP'nin kurucuları arasında yer aldı, Erdoğan'ı kurtardı: Hakeme yumruk atan Faruk Koca kimdir?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk nedeniyle yere düşen Meler, tekmeyle darp edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyururken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan diğer 2 kişi gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

AKP de olayın ardından Koca'nın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi. AKP'den yapılan açıklamada, Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.

Faruk Koca kimdir?

Peki Faruk Koca, saldırıyla gündeme gelmeden önce ne yapıyordu?

Meler'e attığı yumrukla gündeme gelen Koca, 2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alarak kulüp başkanlığa seçilmişti.

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Koca, 22. ve 23. dönem AKP Ankara Milletvekili olarak görev almıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl yaşadığı ve 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilince taşındığı Keçiören'deki evinin de sahibiydi.

Koca, milletvekili olduğu yıllarda dönemin başbakanı Erdoğan’ın baygın halde kilitli kaldığı zırhlı aracın camını balyozla kırarak Erdoğan’ın hastaneye yetişmesini sağlamıştı.

Koca, 1 yıl önce Süper Lig’de Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü’nü de almıştı.