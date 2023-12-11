Sahaya inen Ankaragücü Başkanı maçın hakemine yumruk attı

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Maçın bitiş düdüğünün çalması ile MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk attı. Yumruk nedeniyle yere düşen Meler, yerde de darp edildi. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.