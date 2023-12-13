İsrail ile ABD Filistin'de sıkıştı

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü katliama karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki ateşkes çağrısı kararını veto eden ABD, dün de BM Genel Kurulu’ndan çıkan "acil ateşkes çağrısı" kararına karşı oy kullandı.

Ancak ABD ile İsrail arasındaki bazı “görüş ayrılıkları” dünden beri yapılan açıklamalara yansıyor.

Ekim ayında yaptığı açıklamada “Ben bir siyonistim” diyen ABD Başkanı Joe Biden dün ilk kez İsrail’deki savaş kabinesinin değişmesi gerektiğini öne sürdü, Gazze’deki “ayrım gözetmeyen bombardımanın" İsrail’e destek kaybettirdiğini söyledi.

Biden: Ayrımsız bombalamalar İsrail'e destek kaybettiriyor

Biden Washington’da basına kapalı düzenlenen bir bağış etkinliğinde yaptı bu açıklamaları…

Beyaz Saray muhabirlerinin paylaştığı notlara göre Biden, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti.

Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.

Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü için “Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini” vurguladı.

Netanyahu: Görüş ayrılıklarımız var

Bu sözlerin öncesinde Biden ile Netanyahu bir telefon görüşmesi yapmış, Biden görüşmede İsrail’den “sivillerin hedef alınmaması konusunda hassasiyet” beklediğini dile getirmişti.

Netanyahu Gazze’nin gelecekteki statüsüne ilişkin ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları yaşadıklarını söylemişti. Netanyahu Gazze’ye yönelik kara harekatı için ABD’den tam destek aldıklarını, bu sayede savaşın durdurulmasına yönelik “uluslararası baskıların engellendiğini” vurguladığı açıklamasında, Washington ile Gazze’nin geleceğine ilişkin anlaşmaya varmayı umduklarını da dile getirdi.

Biden bu hafta İsrail’e Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın gideceğini, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de gelecek hafta Ortadoğu’ya ziyaret yapacağını duyurdu.

Acil ateşkese destek veren ülke sayısı 32 arttı

Öte yandan 193 üyeli BM Genel Kurulu’nda Gazze’de acil ateşkes çağrısına ilişkin bağlayıcı olmayan dünkü karara “evet” diyen ülke sayısı, Ekim ayında çıkan benzer bir karara destek verenlerin sayısına göre 32 artarak 153’e çıktı.

Karara ABD ile İsrail’in yanısıra sadece 8 ülke (Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay) karşı çıktı, İtalya, İngiltere, Macaristan, Hollanda, Litvanya, Slovakya ve Ukrayna gibi Avrupa ülkelerinin aralarında bulunduğu 23 ülke çekimser kaldı.

İsrailli bakanlardan Biden'a yanıt: Oslo'ya asla dönmeyeceğiz

Biden’ın sözlerine İsrailli bakan ve milletvekillerinden gelen yanıtlarda “Oslo Anlaşması’na dönmeyeceğiz” vurgusu hakimdi. ABD arabulucuğunda varılan 1993-95 tarihli Oslo Anlaşmaları'na göre İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerinden çekilecek ve öz yönetim hakkı kapsamında bu bölgeleri Filistin hükümetine devredecekti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın İsrail için “elinden gelenin en iyisini yaptığını, buna saygı duyduklarını” söylerken “Burada bir Filistin devleti olmayacak. Ürdün Nehri ile deniz arasında başka bir devletin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Karhi ayrıca İsrail ile Filistin arasında 1993 yılında ABD himayesinde imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Oslo'ya asla dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail’in savaş kabinesinin bakanlarından Gideon Sa'ar ise "Savaş sırasında olağanüstü hal hükümetini dağıtmanın Hamas, Hizbullah ve İran'ı cesaretlendireceğini" iddia etti. Sa’ar "Ne Batı Şeria'da ne de Gazze'de, Filistin terör devletini kabul edeceğiz. Orada güvenlik sorumluluğundan vazgeçmeyi kabul etmeyeceğiz. Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine zarar vermeyi kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden İsrail Meclisinde milletvekili olan Tsega Melaku da Yediot Ahronot'un haberine göre, "Hükümet kurma meselesi, siyasi ve iç bir mesele" dedi.

'Gazze'de kullandığımız bombaları siz sağladınız, savaşın sürmesine izin veren veto yetkiniz'

Öte yandan Netanyahu'ya muhalefetiyle bilinen İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, X hesabından yaptığı açıklamada Biden’ın sözlerine "Gazze'yi bombalamak için kullandığımız bombaları bize sağlayanın Biden yönetimindeki ABD olduğu ve orada savaşmaya devam etmemize izin veren şeyin de Birleşmiş Milletler'deki veto yetkisi olduğu anlaşılmalıdır” diye yanıt verdi.

Michaeli “Biden, bugün açıkça ve kesin olarak İsrail'in bir Filistin devletini tanıması gerektiğini söylüyor. İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim" ifadesini kullanırken Netanyahu’nun İsrail’in güvenliğini tehlikeye attığını belirterek Biden’ın hükümetin değişmesi sözlerine destek verdi.

Hamas’tan Biden açıklaması: Çılgınlık olduğunu fark etti

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Biden’ın İsraillilerin uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığı yönündeki açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Hamdan, “Halk ve direniş Biden'ı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun 'çılgınlık' olduğunu fark etmeye itti” dedi.

Biden'ın açıklamalarında açık bir çelişki olduğunu dile getiren Hamdan, "(Biden) Dün İsrail işgaline mutlak desteğini vurgulayarak 'Ben bir Siyonistim' diyordu, bugün ise işgalin (İsrail'in) uluslararası desteğini kaybetmeye başladığını söylüyor" diye konuştu.