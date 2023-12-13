Arjantin'in yeni hükümeti IMF'yi hemen memnun etti: Yüzde 50 devalüasyon kararı

Arjantin hükümeti, para birimi pesoda keskin bir devalüasyona gidileceğini ve enerji ve nakliyat sübvansiyonlarda kesinti yapılacağını açıkladı.

Arjantin televizyonundan seslenen Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, pesonun dolar karşısındaki değerinin yüzde 50 düşürüleceğini ve dolar/pesonun 400'den 800'e çıkacağını açıkladı.

Caputo, "Birkaç ay boyunca eskisinden daha kötü durumda olacağız" dedi.

Caputo, ayrıca yeni tedbirler kapsamında, "hükümetin boyutunu küçültmek" amacıyla kamu projelerindeki tüm ihalelerin iptal edileceğini ve kamuda işten çıkarmaların olacağını bildirdi.

Tedbirlerin mali açıkları kapatmak için gerekliği olduğunu savunan Caputo, yükselen enflasyon başta olmak üzere ülkedeki ekonomik sorunların nedeninin bu açıklar olduğunu ileri sürdü.

Caputo, "Olduğumuz gibi devam edersek kaçınılmaz olarak hiperenflasyona doğru gideriz. Hedefimiz felaketten kaçınmak" ifadelerini kullandı.

IMF: Memnuniyetle karşılıyoruz

Caputo'nun duyurusunun ardından açıklama yapan IMF, söz konusu tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Tedbirlerin, Arjantin'in kuruma olan borçlarına dair "iyi bir temel" oluşturduğunu söyleyen IMF Sözcüsü Julie Kozack, "Bu cüretkar ön tedbirler, kamu maliyesini önemli ölçüde iyileştirerek, toplumdaki en kırılgan kesimi koruyacak ve döviz rejimini güçlendirecek. Tedbirlerin kararlı şekilde uygulanacak olması, ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ve daha sürdürülebilir ve özel sektör odaklı büyümenin temelini oluşturacak" dedi.

Milei'nin dolarizasyon hedefi

Arjantin'de iki gün önce devlet başkanlığı için yemin ederek görevine başlayan Javier Milei, acil olarak sıkı ekonomik tedbirler alınacağını duyurarak, ülkenin başka bir alternatifi olmadığını öne sürmüştü.

Seçim döneminde "ekonomide şok terapi" uygulayacağını öne süren Millei, merkez bankasını kapatmayı, dolar endeksli ekonomi oluşturarak ülkenin para birimi pesoyu terk etmeyi ve harcamaları kısmayı vaat ediyor.

IMF'ye bağımlılık

Yıllık enflasyonun yüzde 143 olarak kaydedildiği Arjantin'de para birimi pesonun değeri tarihin en düşük seviyelerine ulaştı.

10 kişiden 4'ünün yoksulluk sınırının altında olduğu Arjantin'in sürekli büyüyen mali açığının yanı sıra 43 milyar dolarlık ticari açığı bulunuyor. Arjantin'in IMF'ye Nisan itibariyle olan 45 milyar dolar borcunun 10,6 milyar doları çok taraflı ve özel kredi kuruluşları nedeniyle bulunuyor.