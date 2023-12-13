Çin'le Vietnam arasında stratejik ortaklık mutabakatı: 'Çin-Vietnam toplumu' kurulacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, altı yıl aradan sonra ilk kez Vietnam'a resmi ziyarette bulundu.

Şi, kendisi için yapılan karşılama töreninin ardından Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'la görüştü.

Görüşmede, "sosyalizmin inşası sürecindeki ilerleme konusunda Vietnam'ı kararlı olarak desteklediğini" belirten Şi, Vietnam Komünist Partisi'nin 13. Ulusal Parti Kongresi'nde ilan ettiği hedefleri gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

'İlişkilerde yeni aşamaya geçeceğiz'

Çin Komünist Partisi ve Vietnam Komünist Partisi'nin ilişkilerde yeni bir konumlanmaya geçeceğini duyuran taraflar, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklık alanında derinleşme adımları atacağını bildirdi.

Çin'in Vietnam'la ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli perspektifle yaklaştığını kaydeden Şi, "iktidardaki iki partinin Marksizme bağlı kalarak onu geliştirdiğini ve ülkelerini sosyalist inşada ileri taşıdığını" söyledi.

Şi, ortak çabalarla iki ülke ilişkilerinin "daha fazla karşılık güven, daha sağlam güvenlik ortaklığı, daha derin çıkar ortaklığı, daha güçlü halk desteği, daha yakın koordinasyon ve farklılıkların daha iyi yönetimini" içeren yeni bir aşamaya geçeceğini belirtti.

Vietnam'ın sunduğu, Bir Kuşak Bir Yol projesine desteğini içeren sekiz adımı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Şi, "dijital ekonomi" ve "yeşil kalkınma" gibi alanlarda da Vietnam'a işbirliği çağrısı yaptı.

Çin'in, "siyasi kamplaşma" faaliyetlerinde bulunmadığını söyleyen Şi, çok taraflılığı büyütmek ve uluslararası ilişkiler alanında "gelişmekte olan ülkelerin sesini yükseltmek için" Vietnam'la birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Şi, aynı zamanda karasuları meselelerinde iki ülkenin farklılıklarını birlikte yönetmesi yönünde Vietnam'a çağrı yaptı.

Vietnam: 'Tek Çin' ilkesine bağlıyız

Şi'nin ardından söz alan Trong, komşuluk ilişkilerinde ülkesine öncelik vermesi, Vietnam'ın reformlarını desteklemesi ve pandemi döneminde ülkesine verdiği destek nedeniyle Şi'ye teşekkür etti.

Vietnam'ın "Tek Çin" ilkesine kararlı olarak bağlı olduğunu vurgulayan Trong, Tayvan'ın Çin'in bölünmez bir parçası olduğunu ve ülkesinin Tayvan'daki ayrılıkçı hareketlere karşı olduklarını kaydetti. Trong, Hong Kong, Sincan ve Tibet'teki durumların da Çin'in bir iç meselesi olduğunu söyledi.

Trong, Çin'le ilişkileri geliştirmenin, ülkesi için bir öncelik ve bir stratejik tercih olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin ardından iki ülke, "stratejik öneme sahip olan bir ortak geleceği paylaşan bir toplum oluşturma" konusunda mutabakata vardı. Şi, bu kapsamda, Çin-Vietnam toplumunun inşası için 6 maddelik bir öneri sundu.

Ortak açıklama yayınlanacak

Şi, Trong'un ardından Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'le de görüştü. Görüşmelerde "Çin-Vietnam toplumu" projesi ele alındı.

Tarafların, "Çin-Vietnam toplumu" projesine dair ortak bir açıklama yayımlayacağı bildirildi.

Biden'ın ziyaretinin ardından

Şi'nin ziyareti, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 10 Eylül’de Vietnam'a yaptığı resmi ziyaretin ardından geldi.

Biden, söz konusu ziyarette, ABD'yle Vietnam'ın, ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselttiklerini duyurmuştu.

Ziyarette, çip üretimi ve nadir metaller konusunda da işbirliği anlaşmaları duyurulmuştu.

ABD, ayrıca Güney Çin Denizi'nde kıyısı olan ülkeler arasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan egemenlik konusunda anlaşmazlıklardan faydalanmayı hedefliyor. Çin'le Vietnam arasında da Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafı bulunuyor.