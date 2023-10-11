Güne soL'dan bakın: 11 Ekim 2023

ÇEDES saçmalığı: Okunmuş su satan sahtekar Japon’un ‘bilimsel deneyi’ anlatılacakmış

ÇEDES’in Ekim ayı programı iletildi. Çocuklara “manevi değer” diye, pirinçlere güzel sözler söylenen, sahteliği sabit bir deney anlatılacak. Deneyi yapan Japon “bilim adamı” bir şarlatan.

ÇYDD'den 'ÇEDES'lere karşı laik eğitim' paneli

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla, ÇEDES protokolüne karşı “Laik Eğitim” başlıklı bir panel düzenledi.

AKP, MHP, CHP, HDP… 10 eski bakan toplandı, bomboş Filistin açıklaması yaptı

Geçmişte farklı hükümetlerde bakanlık yapmış 10 isim, “Barışa ve Sağduyuya Çağrı” başlıklı bir bildiri yazdı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde taciz: Hastane yönetimi ve sendika görmezden geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde bir kadın işçi tacize uğradı. Hastane yönetimi tacizciyi ödüllendiren yer değişikliğine gidip, ceza vermedi.

Selçuk Bayraktar'ın poz verdiği ABD gemisi 'gerekirse' Gazze'yi bombalayacak

Selçuk Bayraktar İsrail bombardımanı altındaki Filistinliler için takipçilerinden ''dua'' isterken, bir buçuk ay önce ziyaret ettiği ABD gemisi Gazze'yi bombalama göreviyle Akdeniz'e ulaştı.

İsrail basınının Netanyahu eleştirilerine temkinli yaklaşılmalı

Evet, Türkiye’deki tepkilere bakınca, İsrail basını “içimizin yağlarını eritiyor” olabilir. Ama Haaretz’in tavrında, tüm suçu Netanyahu’ya yükleyip İsrail’i aklama hesabı olduğu gözden kaçmamalı.

Mehmet Şimşek'in şirket kârlarından haberi yok mu?

Bakan Şimşek rekor seviyeye ulaşan enflasyonun reçetesini "yüksek" ücret artışlarına kesti. Şirketlerin fahiş kârlarını unuttu.

Dünya Filistin için ayakta: 'Filistin özgür olacak!'

İsrail'in Gazze'ye yönelik ''tam abluka'' eşliğinde sürdürdüğü saldırılar dünyanın çeşitli kentlerinde protesto edildi. Dünya genelinde on binlerce eylemci, ''Filistin özgür olacak'' dedi.

Gazze'de 5. gün: İsrail sınıra asker yığdı, tek çıkış yolu bombalandı, elektrik kesildi

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun 5. gününde İsrail "tam taarruz" başlattığını açıkladı.

'Almanya’da gerici devletin yeniden inşası gündemde'

Alman Komünist Partisi Başkanı Köbele'ye göre, büyüyen Almanya’da yeni bir saldırganlık siyaseti egemen olmaya başladı. Ancak çelişkiler de sertleşti.

Depremlerin su ve atıksu sistemlerine etkileri

Bir kez daha anlaşılıyor ki, sistemin ve sistemin siyasi aktörlerinin yarattığı diğer yıkımlar gibi depremlerin yol açtığı yıkımlara da son vermek kapitalizmin mezar kazıcılarının işi olacaktır.