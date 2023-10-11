AKP, MHP, CHP, HDP… 10 eski bakan toplandı, bomboş Filistin açıklaması yaptı

10 eski bakanın imzasını taşıyan, “Barışa ve Sağduyuya Çağrı” başlıklı bir bildiri yayımlandı. Filistin meselesine değinilen bildiride çok genel ifadelerle “barış” çağrısı yapıldı ancak somut olarak herhangi bir öneri getirilmedi.

Bildirinin tam metni şöyle:

"BARIŞA ve SAĞDUYUYA ÇAĞRI

Dünyanın her zaman olduğundan daha çok bugün barış, itidal ve sağduyuya ihtiyacı var.

Savaş, felakettir.

Sadece milyonlarca insanın yaşamına mal olmakla kalmaz; aynı zamanda bütün toplumların huzur ve refahına ve geleceğine de onulmaz darbeler vurur.

Ekonomik sorunlar, eşitsizlikler büyür, acılar çoğalır ve kitleselleşir.

insanlık ‘dünya savaşı’ korku ve tehlikesiyle yeni gerginliklere, karanlıklara sürüklenir.

O nedenle, ne adına olursa olsun, her türlü teröre tam bir kararlılıkla karşı olduğumuzu

ilan ederken, mazlum halkların özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam olanaklarından yoksun bırakılması planlarına da aynı kararlılıkla karşı çıkıyor ve sorunların barış içinde çözümünün aranmasını önceliyoruz.

Çözüm; elbette terörle amasız ve amansız mücadeledir ve aynı zamanda barışın ve sorunları suhuletle çözmenin tüm olanaklarını da hep aramak ve yaşatmaya çalışmaktır.

Bu çerçevede, başta İsrail-Filistin olmak üzere her yerde sivil halka yönelik saldırılar bir an önce durdurulmalı, gerginliklerin daha büyük felaketlere yol açmasını önlemek için dünya seferber olmalıdır.

Türkiye’de çeşitli dönemlerde devlet yönetiminde bulunmuş, biz aşağıda imzası bulunan farklı siyasi görüşlerden eski Bakanlar, barış ortamının sağlanması ve bu yolda daha kararlı ve etkili bir tutum almaları için ülkemiz ve dünya liderlerine çağrıda bulunuyoruz:

Dünyanın ihtiyacı barış ve sağduyudur.

Barışı sağlayalım, sağduyulu davranalım.

Daha geç olmadan!"

İmza atan isimler ve bakanlık yaptıkları dönemde bulundukları partiler şöyle: