Mehmet Şimşek'in şirket kârlarından haberi yok mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rekor seviyeye ulaşan enflasyonda düşüş için 2024'ün ikinci yarısına işaret etti.

Şimşek, geçtiğimiz gün A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında ekonomide atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulundu.

"Bizim öngörümüz yıllık bazda kalıcı yüksek dozda dezenflasyon" ifadesini kullanan Şimşek, şöyle devam etti:

“Maaş artışlarına ilişkin konuşan Şimşek, yüksek ücret artışlarının yüksek enflasyona sebep olduğunu söyledi. Şimşek, Burda kazanan yok, belirsizlik artıyor" dedi.

Şirketlerin ve bankaların kârı ne kadar?

Araştırmaya göre İSO 500’de üretimden satışlar 2022 yılında yüzde 119 oranında artarak 2 trilyon 48 milyar liradan 4 trilyon 485 milyar liraya çıktı. İlk 50 firmanın ağırlığı yüzde 52’ye, ilk 100 firmanın ağırlığı ise yüzde 65’e yükseldi. Yani büyük olan büyük kazandı. Yine vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 121 artarak 219 milyar lira kârdan 485 milyar lira kâra yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, sektörde faaliyet gösteren bankaların toplam net kârı 2022 yılının tamamında yüzde 366 artışla 433,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

‘Türkiye’deki enflasyonu kalıcı hâle getiren yüksek kâr marjlarıdır’

Peki enflasyona ivme katan, yeni ekonomi yönetiminin iddia ettiği gibi ücret zammı mı? İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman burada dikkat edilmesi gerekenleri daha önce soL’a verdiği röportajda şöyle sıralıyor:

“İlk olarak döviz kuru artıyor, ithal girdilere bağımlı bir üretim modeli var ve ithal girdilere bağımlı olunca kur her arttığında akaryakıt gibi kalemler de artıyor. İthal girdilerin fiyatı artmasa bile lira bazındaki fiyatlar döviz kuru sebebiyle artmaya devam ediyor yani sektörel fiyat artışlarına neden oluyor.

İkinci olarak sebep yüksek kâr oranları. Bankacılık sektörü yüzde 400 kâr etti mesela. Türkiye’deki enflasyonu kalıcı hâle getiren, bunu sürekli yüksek tutan mekanizmaların başında maliyetlerin yanı sıra yüksek kâr marjları var. Dolayısıyla ‘enflasyonun sebebi asgari ücret artışlarıdır’ gibi bir söylem hiçbir veriyle örtüşmüyor.”