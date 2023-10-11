Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde taciz: Hastane yönetimi ve sendika görmezden geldi

Atanmış rektör Nükhet Hoter’in görev yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sorunlar bitmek bilmiyor. Hastanede çalışan temizlik personeli bir kadın işçi, aynı bölümde çalışan iş arkadasının fiziksel ve sözlü tacizine maruz kaldı. Hastane yönetimiyse tacizci işçiyi çalışma koşulları çok daha rahat olan başka bir bölümde görevlendirerek adeta ödüllendirdi.

Hastane darp raporuna rağmen ceza vermedi

Dokuz Eylül Hastanesi Kadın Dayanışma Komitesi’nin mücadele yürüttüğü hastanede temizlik işlerinde çalışan bir kadın emekçi komiteye ulaşarak yaşadığı tacizi anlattı. Aynı bölümde çalışan başka bir temizlik personeli tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğrayan Zehra*, kolunda oluşan morluklara dair darp raporu alarak durumu yazılı bir dilekçeyle hastane yönetimine bildirdi. Ancak yönetim tacizci işçiye herhangi bir idari ceza vermediği gibi çalışma koşullarının çok daha iyi olduğu çöp bölümüne atayarak adeta ödüllendirdi. Üstelik çöp ve temizlik bölümlerinin iş tanımının birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle Zehra halen kendisine tacizde bulunan işçiyle ortak alanda çalışmaya devam ediyor.

Sendika görmezden geldi

Hastane yönetiminin tacizci işçiyi koruyan tavrı üzerine Zehra durumu üye olduğu Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası’na da bildirdi. Ancak sendika yaşanan tacizi duymazdan gelerek hiçbir adım atmadı.

Dokuz Eylül Kadın Dayanışma Komitesi’ne olaydan sonraki süreçte yaşadıklarını da anlatan Zehra, çalışma ortamında yaşanan tacizden dolayı kendisinin suçlandığını anlattı. “Adam zaten evli, iki çocuğu var. Şimdi sen şikayet edeceksin, yuvası dağılacak” türünden sözlere maruz kalan Zehra, neredeyse tacize uğradığı için suçlu çıkacağını belirtti. Tüm bu tavırlara, kendisine destek olmayan sendikaya, tacizciyi gözeten hastane yönetimine karşı Zehra yaşadığı tacizin hesabının sorulmasında ve sonuna kadar mücadele etmekte kararlı.

‘Bu işin peşini bırakmayacağız’

Dokuz Eylül Hastanesi Kadın Dayanışma Komitesi üyeleri de Zehra’nın mücadelesinde sonuna kadar yanında olacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Zehra’nın yaşadıklarını her gün farklı farklı işyerlerinde milyonlarca kadın emekçi yaşıyor. Tacize uğrayan biziz, ama susması, sesini çıkarmaması istenen yine biziz. Hayır, biz bunu kabul etmiyoruz ve tam da buna karşı mücadele ediyoruz. Biz başımızı öne eğmeyeceğiz; bizi taciz eden, bize şiddet uygulayan başını öne eğecek. Tacizcileri kollayan hastane yönetimi, tacizin üstünü örten sendika başını öne eğecek ve hep beraber bunu yaşattıkları için arkadaşımızdan özür dileyecek. Bugün Zehra’nın başına gelen yarın başka bir arkadaşımızın başına gelecek. Bu yüzden biz hastanemizde tacizci personel istemiyoruz. Hem hukuki yoldan hem de hastanede Zehra ile birlikte ne gerekiyorsa yapacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. Dokuz Eylül Hastanesi’ndeki tüm çalışma arkadaşlarımızı Zehra’nın mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz.”

*Tacize uğrayan kadın işçinin adı değiştirilmiştir.