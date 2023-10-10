Devlet hastanesinde skandal mülakat soruları: Kıyamet gününe inanır mısın, namaz kılar mısın?

Ankara'da Yenimahalle Devlet Hastanesi, personel alım sürecinde. Adaylar, mülakata sokuluyor. soL'un edindiği bilgiler, mülakatı yapanların elinde 600'e yakın soru içeren bir doküman olduğunu gösteriyor. "Evet/Hayır" yanıtı vermenizi gerektiren sorular, hastaneye işe alım görüşmesi değil, şeriat mahkemesi önünde kafirlik suçlamasıyla yargılanma duruşması gibi:

"Kıyamet gününe inanıyorum, evet mi hayır mı?"

"Düzenli namaz kılarım, evet mi hayır mı?"

Kadın erkek ayrımcılığı ve aşağılayıcı sorular

soL, soruları içeren dokümanın kimi sayfalarını inceledi ve mülakata katılan adaylarla görüştü.

Mülakata giren bir aday, kendisini aşağılanmış hissetmesine yol açan sorular olduğunu belirtti. Aday, "Tuvaletimi sorunsuz yapabiliyorum" sorusuna maruz kalmış. "Babamı severim", "Tanıdıklarımın çoğu beni sever" gibi başka sorular da mülakat dosyasında yer alıyor.

Mülakatı yapanların kendilerini "rehberlik birimi" olarak tanıttığını ifade eden aday, "Zaman sınırı yoktu. Çok uzundu zaten, ben toplam 566 soru olduğunu hatırlıyorum, fazlası olabilir. Çoğu zaman başımızda da durmadılar, 'kendinizi en yakın hissettiğiniz cevabı işaretleyin' dediler, o kadar" diyor.

Soruların bir kısmı, kişilerin cinselliğe yaklaşımlarını tespit etmek için formüle edilmiş, hastanede çalışmakla ilgisi olmadığı açık sorular:

"Kadınlar, cinsel anlamda erkekler kadar özgürlük sahibidir, evet/hayır"

"Hemcinslerime ilgi duyarım, evet/hayır"

600'e yakın sorunun yer aldığı mülakat dosyasının kısmi görüntüsü

'Size ne benim kaç vakit namaz kıldığımdan?'

Katılımcılara dini içerikli yüzlerce sorunun sorulduğunu ifade eden bir aday, "Soruları görünce afalladım zaten. Ne oluyor yahu dedim. Şeriat mahkemesine mi geldik..."

Adayın aklında kalan sorular şöyle:

"Ahiret gününe inanıyor musunuz?"

"Ne sıklıkla Kur'an okursunuz?"

"Namaz kılıyor musunuz?"

"Erkek görünümlü kadınlardan mı hoşlanırsınız?"

Aday, "Böyle sorular laik bir hukuk devletinde sorulamaz" diyor: "Size ne benim kaç vakit namaz kıldığımdan. Belki ben Müslüman değilim. Belki inanmıyorum. Ona göre mi işe alacaksınız beni? Mesela ben bunları işaretledim, girdim, işe alındım. Yarın Cuma namazına gitmeyince ya da Ramazan ayında oruç tutmayınca bana yapacağınız mobbingi peşinen kabul mü etmiş oluyorum?"

'Bu sorulara göre heyet raporu hazırlanacak'

Mülakata katılanlar yetkililerin bu sorulara göre heyet raporu hazırlanacağını söylediklerini belirtiyor. Sorulan sorulara göre katılımcıların "sağlıklı" olup olmadıkları ya da "çalışabilir" olup olmadıklarının belirlendiği mülakatta, özel hayatı ilgilendiren ve laiklik ilkesine aykırı yüzlerce içerik yer alıyor.

Bir aday, "Yaşanan bu rezillik bir an önce sonlandırılmalı ve işe alım yapan firma daha önce mülakata aldığı tüm katılımcılardan özür dilemeli" diyor.