Hizbullah'a yakın oluşumdan laiklik karşıtı çalıştay: 'Ulema sınıfının tesiri artmalı'

Başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı ve yasadışı medrese faaliyetleri yürüten Alimler ve Medreseler Birliği, önceki gün ve dün Irak, İran ve Mısır’dan gelen dinci isimlerle Diyarbakır’da “7. Alimler Buluşması” düzenledi. Çalıştay, söz konusu birliğin merkez medresesinde düzenlendi.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, çalıştaya katılan isimler arasında HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak’ın Kürt partilerinden Adalet Topluğu Partisi’nin genel başkanı Ali Bapir, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği yer aldı. İhvancı HAMAS’ın liderlerinden Halid Meşal ise çevrimiçi olarak konuştu.

Çalıştayda Yapıcıoğlu, “Ulema sınıfı, enerjisini sadece eğitim faaliyetlerine hasretmeden içtimai, iktisadi ve siyasi meselelere daha güçlü bir şekilde tesir etmeli. Ulema, Müslümanların kalkınması için idarecileri yönlendirme hususunda aktif bir rol üstlenmeli” dedi.

Karadaği de konuşmasında, “Kudüs’ün özgürleşmesi yolunda mücahit âlimler ve ilim okuyan mücahitlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR her yıl katılıyor

Birlik her yıl İslam ülkelerinden davet ettiği isimlerle çalıştay düzenliyor. Birliğin önceki düzenlediği etkinliklerine HÜDA PAR da düzenli katılım ve destek sağladı. Birliğin geçen yıl düzenlediği “8. Alimler Buluşması”na ise cihatçı terör örgütü olarak nitelendirilen Taliban’ın sözcüsü Zabinullah Mücahid’in katılması ve laikliğin hedef alınması tepki çekmişti.