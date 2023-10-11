Dünya Filistin için ayakta: 'Filistin özgür olacak!'

9 Ekim Pazartesi günü Londra’da Filistin’i desteklemek amacıyla bir araya gelen eylemciler hem Oxford Caddesi boyunca yürüdükten sonra kentin en önemli meydanlarından biri olan Piccadily Circus’ta hem de İsrail büyükelçiliği önünde kalabalık ve coşkulu gösteriler yaptı. Ayrıca ülkenin başka kentlerinde de Filistin’e destek vermek amacıyla gösteriler düzenlendi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman 10 Ekim günü yaptığı açıklamada, Filistin bayrağı ya da Filistin yanlısı simgeler taşımanın ve sloganlar atmanın terörizmi desteklemek anlamına gelebileceğini ve suç olarak kabul edilebileceğini söyledi. Polisin, “toplumun huzurunu bozacak” herhangi bir eylemi engellemek için tam yetki sahibi olduğunu belirtti.

Londra

8 Ekim günü ABD’nin çeşitli kentlerinde Filistin’e destek gösterileri yapıldı. Atlanta ve Chicago kentlerindeki gösteriler, bu kentlerdeki İsrail konsoloslukları önünde yapıldı. New York’taki Birleşmiş Milletler binası yakınında göstericilerle İsrail’e destek gösterisi yapanlar arasında küçük çaplı çatışma yaşandı. Boston’da da Filistin’e destek veren protestocular, İsrail yanlısı göstericilerin tacizkâr davranışlarına maruz kaldı. Ülkedeki Filistin yanlısı gösteriler ertesi gün de devam etti. Bu arada New York ve Boston valileri İsrail yanlısı tutum alarak bu gösterilerin yapılmasını eleştirdi.

New York

Yine 8 Ekim’de başta Toronto, Vancouver, Calgary gibi büyük kentler olmak üzere Kanada’nın çok sayıda kentinde de Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Vancouver’deki gösteriye müdahale eden İsrail yanlısı göstericiler gerginliğe neden oldu. Bu kentin valisi de Filistin’e destek verilmesini eleştirdi.

Toronto

İsveç’in başkenti Stockholm’de pazar günü yapılan gösteride İsrail’in işgali protesto edilerek Filistin’e destek verildi.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yine 9 Ekim günü bir protesto eylemi düzenlendi. Ayrıca 11 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde geniş çaplı bir eylemle daha İsrail’in Filistin’e dönük saldırıları protesto edilecek.

Önceki gün Yunanistan’ın başkenti Atina’daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler de İsrail’in saldırganlığını kınayan sloganlar attı.

Ayrıca Ortadoğu ülkelerinde de çeşitli protesto gösterileri düzenlendi. Bu ülkeler arasında İran, Bahreyn, Ürdün, Lübnan, Yemen ve Kuveyt de bulunuyor. Özellikle Yemen’in başkenti Sana'daki gösterinin çok kitlesel olması dikkat çekti. Pakistan’da da benzer gösteriler yapıldı.

Bu arada Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar da gerek İsrail’de gerekse başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde Filistin’e yönelik saldırıyı protesto eylemleri düzenliyor. Kudüs’te Yahudilere ait bazı evlere, destek amacıyla Filistin bayrağı çekildi ve bunlar polis müdahalesiyle indirildi.