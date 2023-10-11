ÇYDD'den 'ÇEDES'lere karşı laik eğitim' paneli

İzmir ve Eskişehir’de seçilen okullara imamlar atanarak sözde “öğrencilerin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen fertler olmaları” amacıyla “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) Protokolü geçtiğimiz günlerde hayata geçmişti.

Bunun üzerine çeşitli eylemlerle bu protokolün uygulanmaması için mücadele eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla yazar Ayşe Kulin ve akademisyen yazar Nevzat Evrim Önal'ın katılımıyla Beyoğlu Metro Han'da “Laik Eğitim” başlıklı bir panel düzenledi.

Cumhuriyetin kazanımlarına ve bu kazanımların nasıl korunması gerektiğine dair de fikirlerin tartışıldığı etkinlikte, ÇYDD bursiyeri olan öğrenciler, açılışta, laikliğin eğitimdeki rolüne ilişkin diğer ülkelerle Türkiye'nin karşılaştırıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin devamında, “Cumhuriyetçi Eğitim’de Kadın” konusuyla Yazar Ayşe Kulin, Türkiye’de Laik Eğitim Tarihi başlığıyla Nevzat Evrim Önal konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından soru ve katkılarla devam eden etkinlikte; sermayenin ve gericiliğin laikliğin tasfiyesindeki rolü vurgulandı. Örgütlü mücadele olmadan hak kazanımının olmayacağının ifade edildiği panelde, Türkan Saylan’dan eğitim almış, ÇYDD bursiyeri olmuş katılımcıların kendi yaşamlarından verdikleri örneklerle ekonomik koşulların ve yoksulluğun eğitim hakkını nasıl zedelendiği üzerine duruldu. "Bilimsel bir eğitim için, çocuklarımızı özel okullara göndermek zorunda kalıyoruz" diyen veliler, yaşanan sorunlarla özelleştirmelerin bağını ifade etti.

Panelde, özel yurtlara gitmeye maddi gücü elvermeyen yoksul aile çocuklarının son çare olarak tarikat yurtlarına mahkum bırakılmasına izin verilmemesi gerektiği, karma eğitimin önemi, laikliğin devlet aygıtıyla sınırlandırılamayacağı ve tüm toplumsal pratiklerde bir anlam ifade ettiği vurgulandı.

Kapanış konuşmasını ÇYDD Beyoğlu Şube Başkanı Kaan Erdemir'in yaptığı panel, gericilikle topyekûn bir mücadele ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma çağrısıyla son buldu.