YSK sandık kurullarını düzenlerse... Birçok sandık başkanı AKP üyesi çıktı

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde Arnavutköy ilçesinde görevlendirilen birçok sandık kurulu başkanı ile memur asil ve yedek üyelerinin AKP üyesi oldukları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde de Esenyurt'ta görevlendirilen 29 sandık görevlisinin AKP üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu isimlerin tamamının görevleri iptal edilirken, diğer ilçelerde de benzer durumlar yaşandığı belirtiliyor.

İYİP, 31 Mart seçimlerinin iptaline gerekçe olan konuların 23 Haziran seçimleri öncesinde de tekrarlandığı gerekçesiyle, İstanbul'un 39 ilçesinde, ilçe seçim kurullarınca oluşturulan, sandık kurulu başkan ve üyelerine itiraz etmişti. İtirazları değerlendiren Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu, seçimde görev alacak sandık kurulu başkanlarının ve memur üyeleri ile birlikte sandık kurullarına atanan seçmen üyeler listesini incelenmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, incelemelerde sandık kurullarında görevlendirilen sandık kurulu başkanlarından 11 tanesinin aktif partili üye, 53 tanesinin pasif partili üye olduğu belirlendi. Öte yandan sandık kurullarında görev alan memur asıl üyelerden 17 tanesinin aktif partili üye, 51 tanesinin pasif partili üye olduğu tespit edildi. Ayrıca incelemelerde memur yedek üyelerden 9'unun aktif, 60 tanesinin ise pasif partili üye olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde sandık başkanlarından 56'sının (8’i aktif) AKP üyesi, 6’sının (2'si aktif) Saadet Partisi üyesi, birinin Demokrat Parti ve birinin de Emek Partisi pasif üyesi olduğu ortaya çıktı.

Memur üyelerden de 57'sinin (11'i aktif) AKP üyesi, 5'inin (3'ü aktif) Saadet Partisi üyesi, 4'ünün Demokrat Parti üyesi, birer kişinin de CHP ve Halkın Sesi Partisi üyesi oldukları belirlendi.

Yedek memur üyelerde ise 66 AKP üyesi, 2 Saadet Partisi üyesi ve 1 Demokrat Parti üyesinin bulunduğu tespit edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitleri üzerine Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu toplandı. Yapılan toplantıda siyasi parti üyeliği aktif olanların sandık kurulu başkan ve memur asıl yedek üyeliklerinin iptaline, yerlerine kaymakamlık makamından gelen resmi listeden ad çekme suretiyle görevlendirme yapılmasına oy birliği ile, siyasi parti üyeliği pasif olanların sandık kurulu başkan ve memur asıl ve yedek üye olarak görevlendirilenlerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bildirilen listelerde üyeliğinin pasif olarak belirtilmesi nedeniyle herhangi bir siyasi partiye üye olmadığı düşünülerek görevlerinin devamına oy çokluğu ile kararı alındı.