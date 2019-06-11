Sandık başkanları AKP üyesi çıktı!

YSK’nin kararı ile 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri için Esenyurt'ta görevlendirilen 29 sandık görevlisinin AKP üyesi olduğu ortaya çıktı. Durumun tespit edilmesi ve YSK'ye itirazda bulunulmasının ardından AKP'li sandık başkanlarının 23 Haziran'da görev yapamayacağı kararı alındı.

YSK’nin hukuksuz İstanbul kararının ardından yeniden oluşturulan sandık kurullarında, Esenyurt’ta görevlendirilen 29 sandık görevlisinin AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayetin ardından yapılan incelemede görevlendirilen sandık başkanlarından 10 kişinin, sandık görevlilerinden ise 19’unun aktif parti üyesi olduğu tespit edildi. Seçmen üyelerden 226 kişinin de aktif parti üyesi olduğu belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Esenyurt 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 29 sandık başkanı ve üyesinin 23 Haziran seçimlerinde görev alamayacağına dair karar alındı.

Kararda, “Sandık kurulu başkan ve memur üyelerden aktif siyasi parti üyesi oldukları bildirilen toplam 29 kişinin sandık kurulu başkan ve memur üye olarak görev yapamayacakları anlaşıldığından, sandık kurulu görevlerinin iptal edilerek yerlerine Kaymakamlık Makamınca sunulan listeden yedeklerden görevlendirilmesine karar verildi” denildi.

İlçe Seçim Kurulu'nun kararı şöyle: