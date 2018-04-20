YSK oy sayım sistemini değiştiriyor!

YSK, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri için kullanılacak oylar nedeniyle oy sayım sistemini yeniden düzenleyecek.

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran erken genel seçimleri hazırlıklarını sürdürürken seçim sonuçlarının aktarılacağı oy sayım sisteminde de bir çalışma başlattı.

24 Haziran'da seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri için oy verecek. Bu nedenle YSK'nın seçim sonuçlarının aktarılacağı oy sayım sistemi yeniden yapılacak.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, siyasi partilerin seçimlerde aldıkları oyların hesaplama yöntemleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Bu kapsamda, seçimlerde kullanılan sandık sonuç tutanakları, il-ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamada kullanılan bilgisayar yazılımları yenilenecek. Tutanak formları ve bilgisayar yazılımları ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili bilgilerin yer alacağı şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca YSK'nın, her seçim döneminde yayınladığı genelgeler de yine seçim ittifaklarını içerecek şekilde güncellenecek.

100 BİN İMZALI ADAYLAR

Cumhurbaşkanlığına 100 bin seçmenin imzasıyla aday olacaklar için ise, YSK bünyesinde ayrı bir çalışma yapılıyor. YSK yetkilileri, bunun için teknik bir alt yapı oluşturmaya başladıklarını ve yeni bir bilgisayar yazılımı geliştirildiğini belirterek “Bu seçimler bir çok ilki de beraberinde getiriyor. Mevcut alt yapıyı kullanmak mümkün değil. Seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayları için ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekecek. Bunun için ilçe seçim kurullarında hazırlıklar başladı. İmzaların toplanacağı bir sistem kurulacak” dedi.