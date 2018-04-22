YSK Başkanı'ndan '55 milyon pusula' iddiasına yanıt: Algı oluşturma...

YSK Başkanı Sadi Güven, "55 milyon oy pusulası" iddiasına yanıt vererek, "Ankara Baro Başkanı yurt dışındaki bir yayın organına YSK'nın bugünden 55 milyon oy pusulası bastırdığını söyledi. (...) Bir baro başkanının yurt dışında YSK ve seçim sonuçları aleyhine algı oluşturma adına böyle bir açıklama yapmasını kınıyorum" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP'nin 15 vekilinin İYİ Parti'ye geçtiğini açıklamasından kısa süre önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İyi Parti'ye 15 milletvekilinin geçeceği söyleniyor böylelikle grup kurabiliyorlar, seçime girecek mi?" sorusu üzerine, "O tür konu benim işim değil, biz normal yasal süreç içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Hangi siyasi partinin seçime gireceği konusunu, seçim takvimin yayımlandığı birinci gün açıklayacaklarını, ancak siyasi partileri rahatlatmak için mümkün olursa daha kısa zamanda açıklama yapabileceklerini söyleyen Güven, "Şu ana kadar herhangi bir siyasi partiyle ilgili tespitimiz yok" diye konuştu.

'55 MİLYON OY PUSULASI ŞİMDİDEN BASTIRILDI...'

"Kamuoyunda, sosyal medyada YSK'yi yıpratıcı bazı açıklamalar yapıldığını" söyleyen Güven, şöyle konuştu:

"Örneğin, Ankara Baro Başkanı (Hakan Canduran) yurt dışındaki bir yayın organına YSK'nın bugünden 55 milyon oy pusulası bastırdığını söyledi. Hangi partinin veya hangi cumhurbaşkanı adayının aday olabileceği daha belli olmadan, açıklanmadan partilerin adayları açıklanmadan oy pusulalarının basılması mümkün değildir. Ancak bir baro başkanının bütün bunu bilmesine rağmen yurt dışında YSK ve seçim sonuçları aleyhine algı oluşturma adına böyle bir açıklama yapmasını kınıyorum. YSK anayasal bir kurumdur, herkese lazımdır. Titizlikle korunmalıdır. Tenkit mutlaka olacaktır, tenkit edilmeyi kabul ederiz, kendimizi geliştirme adına da önemli buluruz ancak yıpratıcı şekilde, gerçeği yansıtmayan, algı oluşturan bu tür konumalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar vermektedir."