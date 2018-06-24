Yıldırım oyunu kullandı, 'koltuk elimizde kaldı' dedi

Oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçimlerin 'demokratik bir bayram havasında geçtiğini' iddia eden Başbakan Binali Yıldırım, bir muhabirin 'Son başbakansınız, ne hissediyorsunuz?' sorusuna yanıt verdi: Koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağım...

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. Okul çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi. SEÇİMLER 'DEMOKRATİK BİR BAYRAM HAVASINDA' GEÇİYORMUŞ Türkiye'nin dört bir yanından usulsüzlük haberleri gelmeye devam ederken, Yıldırım'ın "Gayet demokratik bir bayram havasında, güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oy kullanmaya geliyorlar. Seçim, ülkemize, milletimize hayırlı olsun" demesi dikkat çekti. 'KOLTUK ELİMİZDE KALDI' Bir muhabirin "Görevinizi teslim edemeyeceksiniz, son başbakansınız. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Seçim usulsüzlüklerini engelle, anında soL'a bildir: İşte ilk usulsüzlük haberleri