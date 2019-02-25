Yeni parti faşizm vaat ediyor: Radikalleri rehabilite merkezi kuracaklarmış...

AKP içindeki muhaliflerin yeni parti kuracağı iddiaları sürerken, merkez sağda yeni bir partinin kurulacağı ilan edildi, partinin sitesi açılarak 'nasıl bir parti' olacağı açıklandı, vaatleri duyuruldu. Vaatler arasında öne çıkan madde ise Nazileri aratmadı: Çeşitli nedenlerle aşırılık yanlısı ve radikal görüşler benimseyen vatandaşlarımızın rehabilitasyonu için Radikalleşmeyle Mücadele Merkezleri kurulacak...

soL - Haber Merkezi