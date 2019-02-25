Yeni parti faşizm vaat ediyor: Radikalleri rehabilite merkezi kuracaklarmış...

AKP içindeki muhaliflerin yeni parti kuracağı iddiaları sürerken, merkez sağda yeni bir partinin kurulacağı ilan edildi, partinin sitesi açılarak 'nasıl bir parti' olacağı açıklandı, vaatleri duyuruldu. Vaatler arasında öne çıkan madde ise Nazileri aratmadı: Çeşitli nedenlerle aşırılık yanlısı ve radikal görüşler benimseyen vatandaşlarımızın rehabilitasyonu için Radikalleşmeyle Mücadele Merkezleri kurulacak...
AKP'de Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün ayrı ayrı yeni bir parti hazırlığında olduğu iddiası sürerken, kimin tarafından kurulduğu henüz bilinmeyen "yenibirparti" adlı bir internet sitesi yayına başladı.
Partinin adı, amblemi ve kurucularının kısa süre sonra açıklanacağı duyurulurken, vaatleri şimdiden paylaşıldı.
Sitede yer alan bazı vaatleri derledik:
- Çeşitli nedenlerle aşırılık yanlısı ve radikal görüşler benimseyen vatandaşlarımızın rehabilitasyonu için Radikalleşmeyle Mücadele Merkezleri kurulacak.
- Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı Terörle Mücadele Birimi kurulacak.
- Tüm Türkiye genelinde geniş hacimli kablo boru hatları oluşturulacak.
- Zorunlu din derslerinde Alevilik ve Caferilik öğretileri de seçilebilecek.