Washington Büyükelçisi İstanbul'a geldi

Gazze'deki katliam nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından istişareler için Türkiye'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İstanbul'a geldi.

İsrail'in 62 Filistinliyi katletmesi sonrası Türkiye'ye çağrılan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İstanbul'a geldi.

Kılıç, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'de yeni bir dram yaşanıyor alınan bu karar bağlamında. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden insanların üzerine ateş ediliyor. İnsanlar katlediliyor. Bu olayların bu noktaya geleceğini Amerikan yönetimi tarafından Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasından çok önce başlamak üzere sayın cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız, sayın dışişleri bakanımız elimizden geldiğince bizler her düzeyde Amerikan makamlarına iletmeye başladık. Aklı selim düzeydeki bu mesajlar maalesef çok fazla dikkate alınmadı. Tarihi gerçeklere uymayan 3 din açısından Kudüs'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayan, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle göz ardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz maalesef bugün yaşanan dramla karşı karşıyayız. Biz ABD yönetimine İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, yeni ihtilaflara yol açacağını anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

Kılıç, "Biliyorsunuz ABD henüz Ankara'ya büyükelçi atamadı. Maslahatgüzar seviyesinde. Danışmalar için çağrıldım. Ankara'ya gittiğimizde görüşeceğiz. Washington'da yaşananlar nedir? Neler yapmayı düşünüyorlar. Görüşmelerimi anlatacağız" ifadelerini kullandı.