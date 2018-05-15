AKP, İsrail anlaşmalarının iptali önergesini reddetti

AKP, İsrail ile yapılan anlaşmaların iptali önergesini Meclis'te reddetti.

İsrail ile yapılan anlaşmaların iptali önergesi AKP oylarıyla Meclis'te reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesinin AKP oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

Şeker; "Filistinlilerin katledilmesi sonrası Mavi Marmara Anlaşması dahil İsrail ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi önerisi AKP oylarıyla reddedildi. AKP İsrail ile anlaşmaya devam dedi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Filistin için miting yapma kararı almıştı.

Erdoğan, “Bu İnsanlık dramını, bu soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika, ister İsrail, lanetliyorum” şeklinde konuşmuştu.