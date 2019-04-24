VİDEO | Serbest kalan AKP'li saldırgan: Devlet büyüklerimin ellerinden öperim...

Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan AKP'li Osman Sarıgün, serbest kaldıktan sonra sosyal medyadan 'Türkiye'nin kahramanı' olarak takdim edildi. Kameralara konuşan saldırgan, 'Devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim' dedi.

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran ve Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan AKP'li saldırgan Osman Sarıgün, serbest kaldıktan sonra sosyal medya aracılığıyla mesaj verdi.

AKP'nin Etimesgut belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Osman Sarıgün'le birlikte kamera karşısına geçen Önder Gökçekaya, saldırgan Sarıgün'ü "Türkiye'nin kahramanı" olarak takdim etti.

Daha sonra AKP'li saldırgan Osman Sarıgün, canlı yayında "Türkiye'ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim" dedi.

İşte o görüntüler: