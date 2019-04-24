AKP'li saldırgan mutlu: Kılıçdaroğlu'na yumruk attı, serbest kalınca elini öptürdü...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunanların tamamı serbest bırakılırken, bu isimlerden Osman Sarıgün, serbest kaldıktan sonra elini öptürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunanların tamamı serbest bırakılırken, bu isimlerden Osman Sarıgün'e ilişkin dikkat çeken bir fotoğraf ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün, serbest kaldıktan sonra bir gruba elini öptürdü.

İşte sosyal medyada paylaşılan o kare:

AKP'DEN MESAJ: YİĞİTLERİMİZİ YEDİRMEYİZ

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Osman Sarıgün'ün tahliyesi için "Hainler ile bir oldunuz, Milletimizin kudsiyeti ile alay edercesine sofralarında kaşık salladınız. Şehit acısı ile verilen tepkiye, Genel merkezinizde terör destekçilerinin ziyaretleri ile karşılık verdiniz. Siz haininize sahip çıkarken, Biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.