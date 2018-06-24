VİDEO | Mersin'de okul müdürü 2 torba oy pusulasıyla geldi

Mersin Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün sabah iki torba oy pusulasıyla geldiği, gün içerisinde başka şahısların da dışarıdan zarf getirdiği belirtildi.

Mersin Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde müşahitler ve yurttaşlar okul müdürünün ve bazı şahısların mükerrer oy kullanma hazırlığında olduğunu iddia etti.

Okul müdürünün sabah okula iki torba oy pusulasıyla geldiği belirtilirken, dışarıdan okula gelen ve elinde bir tomar zarf taşıyan bir kişiye müşahitler tarafından müdahale edildi.



GÜNCELLEME 15.50

AKP'li sandık başkanının bir seçmene iki adet pusula ve zarf vermesi üzerine müşahitler tepki gösterdi. Sandık başkanı, kendisine müdahale edenlere "Karışamazsınız" diyerek yanıt verdi. Tutanak tutuldu.