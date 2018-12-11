VİDEO I Arşiv unutmuyor: 'Gezicilerin başı kesilmelidir' diyen A Haber sunucusunun Fethullah Gülen aşkı

'Gezi'ye katılanların başları kesilmelidir' diyerek gündeme gelen A Haber sunucusu Erkan Tan, Fethullah Gülen için övgü sözleri kullanırken, Gülen'in Türkiye'ye gelmesini istemişti.

A Haber sunucusu Erkan Tan, Gezi'yi hedef alarak "Gezi'ye katılanların başları kesilmelidir" diye yazdı.

Sarı Yeleklilerin eylemlerine gönderme yapan Tan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"DHKP-C, PKK, FETÖ mensubu kahpeler ile birlikte davrandılar. Devlete baş kaldırdılar.

Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil; binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye’de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur…"

'SİZ OLMADAN YETERİNCE COŞAMIYORUZ'

Gezi'yi hedef alan Tan, geçmişte Fethullah Gülen'i öven sözler kullanarak "Çabalarınız çiçek oldu, ağaç oldu, coşkuyla on binlerle buluştu. Bütün Anadolu'yu geziyorlar, insanlar onların sözlerini alkışlıyorlar" demişti.

Tan, Gülen için "Siz olmadan burada eğlenemiyoruz, yeterince coşamıyoruz, dönün artık, özledik" demişti.

A Haber sunucusunun o sözleri: