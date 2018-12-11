A Haber sunucusu: Gezi'ye katılanların başları kesilmelidir

A Haber kanalındaki programıyla tanınan Erkan Tan, Gezi eylemlerine katılanların 'Başlarının kesilmesini' istedi. Tan, 'Bu saatten sonra, Türkiye’de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur' dedi.

Takvim'e "Türkiye’de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur" başlıklı bir yazı yazan Erkan Tan, Gezi eylemlerine katılanların "Başlarının kesilmesini" istedi.

A Haber'de yaptığı programla tanınan Tan, Fransa'da Sarı Yeleklilerin yaptığı eylemlerin Türkiye'ye taşınmak istendiğini iddia etti.

'GEZİ'YE KATILANLARIN BAŞLARI KESİLMELİDİR'

Gezi'yi hedef alan Tan, Gezi'ye katılanlar hakkında “Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil; binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir” dedi.

Erkan Tan'ın '' başlığıyla Takvim'de dün yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Fransa yanıyor ise Türkiye de yansın diye içlerinden geçirenler yok mu…? Sokaklara çıkalım, ortalığı yakıp yıkalım, ekonomiyi felç edelim, polislere düşmana saldırır gibi saldıralım diye yanıp tutuşanlar yok mu…? Gezi olayları esnasında, CHP’nin ve HDP’nin çok sevdiği çapulcular, seçilmiş hükümeti devirebileceklerini zannetmediler mi?

Emperyalist yamyamlarca desteklenmediler mi? Ülkemizde, Osman Kavala başta olmak üzere, bazı iş adamları ve holdingler bu alçakları açıkça desteklemediler mi?

DHKP-C, PKK, FETÖ mensubu kahpeler ile birlikte davrandılar. Devlete baş kaldırdılar.

Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil; binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye’de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur… Bu cümleyi fakir kardeşinize Alim Koptur adlı seyircimiz göndermiş… Çok hoşuma gitti. Sizler ile paylaşmak istedim.”