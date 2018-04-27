VİDEO | Gürkan Hacır: CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de var

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci, yazar Gürhan Hacır, CHP'nin olası adayları arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torununun da konuşulduğunu ileri sürdü.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci, yazar Gürhan Hacır, CHP kulislerinde konuşulduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşünülen isimleri açıkladı.

Adaylar arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torunu Adnan Menderes'in de olduğunu belirten Hacır, "CHP kulislerinde çok ilginç isimler de konuşuluyor. Bunlardan biri de plastik Cerrah Adnan Menderes. Kendisi merhum başbakan Adnan Menderesin torunudur. Adnan Menderes'in torunun olması sağ oylara ve Menderes'in fikri mirasçılarına yönelik bir mesaj olarak değerlendirebilir. Ama tabii bu cılız bir adaylık" dedi.

Hacır'ın olası aday olarak saydığı isimlerden Kemal Derviş'in rahatsızlığı nedeniyle gündemden düştüğünü belirten Hacır, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdüllatif Şener isimlerinin ağırlık kazandığını söyledi.