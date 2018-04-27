CHP kulislerinde adaylık için konuşulan isimler

Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için yapılan temaslar günler sonra yalanlanırken, gözler CHP'nin belirleyeceği adaya çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday profiline uyan isimler üzerinden kulislerde hareketlilik sürüyor.

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'deki aday tartışmaları sürüyor.

Abdullah Gül için yapılan görüşmeler günler sonra yalanlanırken, gözler bu kez parti içinden belirlenecek adaya çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin kapalı grup toplantısında yaptığı "ekonomi" vurgusu sonrası muhtemel adayların Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici ve Faik Öztrak olduğu belirtiliyor.

Benzer kritere parti dışından uyan ve adı kulislere yansıyan bir diğer isim ise AKP kurucularından Abdüllatif Şener. Kılıçdaroğlu'nun aday için "partili" vurgusu yapmaması da bu iddianın güç kazanmasına neden oluyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, adaylarını ne zaman duyurucaklarına ilişkin önceki gün yaptığı basın toplantısında, "Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, istediğine uygun bir zamanda değil, bizim tercihlerimize, istediğimize, doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.