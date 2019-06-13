Uzun yıllar AKP ile çalışan araştırma şirketi İstanbul anketinin sonucunu açıkladı

Uzun yıllar AKP ile çalışan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, bayramdan önce son yaptıkları ankette Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu açıkladı.

ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu ile GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

AKP'nin uzun yıllar seçim dönemlerinde birlikte çalıştığı ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, "Bayram öncesi 2500 kişiyle yaptığımız araştırmaya göre İmamoğlu bir kaç puan önde görünüyor" dedi.

Uslu, "Kampanya öncesindeki en büyük sapma Pontus tartışmasıydı. Beka söylemi Kürt seçmeninin AK Parti'den kaçmasına neden oldu. Pontus söylemi de Karadenizliler için rahatsızlık yarattı. AK Parti son 12 gün bu söylemden de uzaklaşacak. AKP baştan yenilgiyi kabul eden bir parti değil. Son ana kadar İstanbul'a asılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan çekilmesi bu stratejinin ürünü" ifadesini kullandı.

GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş ise, "CHP'nin Yüzde 35 oyu var. İyi Parti ve HDP'den gelen oylarla yüzde 48-49'u buluyor. 31 Mart'ta adaylardan önce partiler yarıştı. Bu kez adaylar yarışıyor. Cumhur İttifakı ilk seçimde sanki kazandık havasındaydı. Biz normalde araştırma yaptık. Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde. Şimdi Yıldırım oylarını arttırmak zorunda. Seçimler kazanmak üzerine koyulur. Türkiye'de milliyetçi bir söylem kullanabilirsiniz. Ancak İstanbul farklı. İstanbul'da Trabzonluların oranı yüzde 2.7. Bunun 1.2'se geçiş yaptı" ifadesini kullandı.