İstanbul'a ilişkin yeni anket sonucu açıklandı

Önceki seçimlerde özellikle iktidar tarafından sıklıkla manipülasyon amacıyla kullanılan ve parti fonlarıyla çalıştığı bilinen anket firmaları 23 Haziran seçimleri öncesi sessiz. MAK ve OPTİMAR'ın Ekrem İmamoğlu'nu 2 ve 4 puan önde gösteren sonuçlarının ardından AREDA adlı araştırma şirketi de İmamoğlu'nun 3 puan önde olduğunu açıkladı. Açıklanan bu sonuçlara AKP'li şirketlerden henüz bir 'yanıt' gelmezken, AKP'li yetkililer de sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesi 'Anketlere güvenim kalmadı' demişti.

AREDA adlı araştırma şirketi, 23 Haziran seçimlerine ilişkin 9 bin 317 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre seçimde Binali Yıldırım yüzde 47,8 Ekrem İmamoğlu ise 51 oy alacak. Aynı şirket 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri yüzde 44 oy oranıyla, Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde tamamlayacağını açıklamıştı. İLGİLİ HABER İki anket firması İstanbul sonuçlarını açıkladı BENZER SONUÇLAR GELİYOR, AKP SESSİZ Önceki seçimlerde özellikle iktidar tarafından sıklıkla manipülasyon amacıyla kullanılan ve parti fonlarıyla çalıştığı bilinen anket firmaları, 23 Haziran seçimleri öncesi birbirine benzer sonuçlar açıklıyor. MAK ve OPTİMAR adlı araştırma şirketleri de açıkladığı anket sonucunda İmamoğlu'nu 4 ve 2 puan önde göstermişti. Açıklanan bu sonuçlara AKP'li şirketlerden henüz bir 'yanıt' gelmezken, AKP'li yetkililer de sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi anketlere güveninin kalmadığını açıklamıştı. İLGİLİ HABER Erdoğan: Anket ciddiyetleri kalmadı