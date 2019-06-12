İstanbul'a ilişkin yeni anket sonucu açıklandı

AREDA adlı araştırma şirketi, 23 Haziran seçimlerine ilişkin 9 bin 317 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre seçimde Binali Yıldırım yüzde 47,8 Ekrem İmamoğlu ise 51 oy alacak.
Aynı şirket 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri yüzde 44 oy oranıyla, Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde tamamlayacağını açıklamıştı.
BENZER SONUÇLAR GELİYOR, AKP SESSİZ
Önceki seçimlerde özellikle iktidar tarafından sıklıkla manipülasyon amacıyla kullanılan ve parti fonlarıyla çalıştığı bilinen anket firmaları, 23 Haziran seçimleri öncesi birbirine benzer sonuçlar açıklıyor.
MAK ve OPTİMAR adlı araştırma şirketleri de açıkladığı anket sonucunda İmamoğlu'nu 4 ve 2 puan önde göstermişti.
Açıklanan bu sonuçlara AKP'li şirketlerden henüz bir 'yanıt' gelmezken, AKP'li yetkililer de sessizliğini koruyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi anketlere güveninin kalmadığını açıklamıştı.