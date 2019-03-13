Uluslararası patates tekelinde yönetici olduğu ortaya çıkan Tarım Bakanı'ndan savunma: Çoluğun çocuğun rızkı için...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli McCain Food'a danışmanlık iddialarına ilişkin, bakanlık görevinin kendisine tebliği edilmesiyle birlikte tüm ücretli görevlerinden istifa ettiğinin altını çizerek, '27 yıllık çalışma hayatım var. Gıda, perakende tüm sektörlerde çalıştım. Yani evinde oturup bakan olmaya gelmiş bir insan değilim ki' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2013-2018 yılları arasında dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Food'un danışmanlığı yapmış olmasına ilişkin iddialara cevap verdi.

Pakdemirli kendisine bakanlık görevi tebliğ edildikten sonra "tüm ücretli görevlerinden istifa ettiğini" açıkladı.

'ÇOLUĞUN ÇOCUĞUN RIZKI İÇİN...'

Pakdemirli, ''Bir insanın çoluğunun çocuğunun rızkı için çalışması normal değil mi? Ben uzaydan mı geldim? Benim 27 yıllık çalışma hayatım var. Gıda, perakende tüm sektörlerde çalıştım. Yani evinde oturup bakan olmaya gelmiş bir insan değilim ki… Geçmişte çalışmış olduğum yerler olabilir. Bunlarla geçmişte çalışmış olmam bugün her hangi bir ticari ilişkiye girmemi gerektirmez ki'' diye konuştu.

Tarım Bakanı, "Bakanlık olarak sofralık patates ithalatına izin verdiklerini ancak söz konusu firmanın dondurulmuş patates üretiyor. Bu konuyu gündeme getirerek benim üzerimden bakanlık ve hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar" dedi.